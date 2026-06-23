Wizyta Nawrockiego w Turcji. Erdogan podziękował Polsce

Nawrocki podkreślał, że Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego.

- Z prezydentem Erdoganem dyskutowaliśmy o zakresach działań naszej bilateralnej współpracy, tak ważnej przyjacielskiej, partnerskiej i sojuszniczej oraz związanej z geopolityką - przekazał. Podkreślił, że cieszy go intensywność kontaktów polsko-tureckich na najwyższych szczeblach.

Prezydent z wizytą w Turcji. Karol Nawrocki o konsultacjach przed szczytem NATO

Nawrocki powiedział, że jednym z głównych tematów jego wtorkowej rozmowy z prezydentem Turcji były konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze.

- Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. (...) Polskę i Turcję łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - ocenił prezydent.

- Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy i odpowiedzialności za Morze Bałtyckie, oraz Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego - zaznaczył.

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- Bardzo cieszy nas aktywność Turcji jako partnera strategicznego Inicjatywy Trójmorza - dodał Nawrocki.

Ponadto polski prezydent ocenił, że wizyta pokazała, iż "dotychczasowe doświadczenia relacji pomiędzy Polską a Turcją, a także potencjał ogromnej współpracy między naszymi państwami, jest na doskonałym poziomie".

Nawrocki przekazał także, iż zaprosił prezydenta Turcji do złożenia wizyty w Polsce.

Ankara. Recep Tayyip Erdogan podziękował Polsce

Erdogan relacjonował, że w trakcie spotkania z Nawrockim dyskutowali m.in. o wymianie handlowej między Polską a Turcją, która - jak mówił - przebiła pułap 10 mld dolarów rocznie, czyli cel wyznaczony przez oba państwa. Przekazał, że wśród tematów rozmów były kwestie handlu, inwestycji, przemysłu obronnego i energetyki. Podkreślił, że oba kraje będą działały na rzecz zwiększenia obrotów handlowych pomiędzy nimi.

Zauważył, że Polska należy do krajów, gdzie tureckie firmy budowlane są najbardziej aktywne. Wyraził nadzieję, że liczba projektów w tej dziedzinie będzie rosła. Wskazał, że kolejnym obszarem współpracy o dużym potencjale jest transport. Podkreślał w tym kontekście wagę Inicjatywy Trójmorza, dla której Turcja - jak zaznaczył - jest partnerem strategicznym.

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Mówił też o aspiracjach Turcji dotyczących współpracy z UE. - Zawsze podkreślamy, że chcemy rozwijać współpracę z Unią Europejską, w oparciu o wzajemne korzyści i szacunek. Dlatego chciałbym podziękować przy tej okazji Polsce za to, że wspiera proces akcesyjny Turcji do Unii Europejskiej - podkreślił prezydent Turcji. - I mam nadzieję, że to wsparcie będzie trwało nadal - dodał.

"Nasze kraje odgrywają niezastąpioną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa"

Erdogan jako kluczowy temat wskazał kwestię dwustronnej współpracy dotyczącej przemysłu obronnego. - Zrealizowaliśmy bardzo wiele partnerskich projektów, zarówno w zakresie statków bezzałogowych, jak i innych projektów obronnych. Jesteśmy sojusznikami w NATO i nasze kraje odgrywają niezastąpioną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa i cały czas pracujemy nad wzmacnianiem tej współpracy - oświadczył Erdogan.

Mówił też o wzmacnianiu relacji dwustronnych z Polską w zakresie edukacji, kultury, nauki i turystyki.

Erdogan zaznaczył, że podczas rozmów nie brakło tematów związanych z geopolityką i bezpieczeństwem, w tym kwestia NATO, wzmocnienia jego "europejskiego filaru i zdolności odstraszania" oraz przygotowania do zbliżającego się szczytu Sojuszu w Ankarze.

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- Uważamy za istotne wzmacnianie więzi transatlantyckiej, w tym przejmowanie większej odpowiedzialności przez naszych europejskich sojuszników - zaznaczył Erdogan.

Przekazał, że rozmowy dotyczyły także sytuacji w Iranie i Palestynie. Wyraził zadowolenie, że Polska odpowiada się w tej ostatniej kwestii za rozwiązaniem dwupaństwowym.