W weekend, czyli w okresie letniego przesilenia, doświadczyliśmy pierwszej tegorocznej fali upałów. Miejscami na zachodzie temperatury dochodziły do 33 stopni, a najcieplej było w Słubicach: do 33,8 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Teraz jest już nieco chłodniej.

Pogoda łagodnieje. To nie potrwa długo

W poniedziałek wciąż było bardzo gorąco, ale już bez upału. Najcieplej było na południu Mazowsza, gdzie lokalnie zanotowano 29,2 st. C, a w większości kraju w najcieplejszych godzinach dnia nie było więcej niż 25-27 st. C, a nad morzem jeszcze o kilka stopni mniej.

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Podobnie będzie we wtorek, który ma być bardzo spokojnym, przeważnie słonecznym dniem. Zapewni to wyż Hartmut, który ukształtuje pogodę w naszym kraju. Znikną burze, a tylko lokalnie na południu i południowym wschodzie popada słaby, przelotny deszcz.

Choć wciąż bardzo ciepły, wtorek nie przyniesie temperatur, które mógłby nam poważnie zagrozić. Na najcieplejszej Zamojszczyźnie będzie maksymalnie 28 st. C, w centrum około 25, a na Pomorzu 22. Na wybrzeżu Bałtyku w ciągu dnia możemy się spodziewać około 18 st. C.

Upały we wtorek ominą Polskę, ale po kilku dniach wrócą, i to znacznie mocniejsze niż dotąd.

40 stopni jest w zasięgu. Upał rodem z Afryki

Stopniowo zacznie się znowu ocieplać. Upalnie w naszym kraju ponownie zrobi się w środę. Na zachodzie zanotujemy wówczas do 31 st. C, ale w pozostałych miejscach będzie o około 5, a nad samym morzem nawet o 10 stopni mniej.

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Identyczna sytuacja wystąpi w czwartek, z upalnymi zachodnimi krańcami o temperaturami do około 27 st. w pozostałych regionach.

WXCHARTS Po krótkiej przerwie w czwartek upał znowu rozgości się w naszym kraju

Im bliżej weekendu, tym będzie goręcej. Cały czas będzie do nas napływać więcej rozgrzanego powietrza z północnej Afryki i w weekend upał osiągnie poziom porównywalny z tym, jaki panuje na sąsiednim kontynencie.

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Cały czas będzie słonecznie i spokojnie, ale upał osiągnie wartości dawno w Polsce niespotykane. W sobotę w zachodniej Polsce możemy doświadczyć do 36 st. C, a w centrum około 30.

Jeszcze goręcej zrobi się dzień później. Niedzielny upał na zachodzie kraju dojdzie do 37 st. C, a możliwe że lokalnie będzie jeszcze wyższy i zbliży się do poziomu 40 st. C.

WXCHARTS Możliwe, że w niedzielę temperatury mogą osiągną miejscami około 40 stopni Celsjusza

Pojawia się realna szansa na to, że pobity zostanie dotychczasowy rekord gorąca w Polsce, zanotowany w pierwszej połowie XX wieku. 29 lipca 1921 roku w Prószkowie pod Opolem było 40,2 st. C. W nadchodzący weekend miejscami może być niebezpiecznie blisko tej wartości.

Upał prędko nie odpuści. Nawet tydzień gorącej fali

Ta druga fala upałów w 2026 roku będzie nie tylko znacznie silniejsza od pierwszej, ale też utrzyma się dłużej.

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Temperatury znacznie przekraczające poziom 30 st. C utrzymają się przez dużą część przyszłego tygodnia. W poniedziałek na południu może być do 34 st. C, choć lokalnie nawet o kilka stopni więcej.

WXCHARTS W poniedziałek wciąż w wielu miejscach będzie zdecydowanie powyżej 30 st. C

Jednocześnie aura zacznie się pogarszać: w poniedziałek wrócą burze z mocniejszymi opadami deszczu i gradobiciem, a słonecznie i spokojnie będzie praktycznie tylko na południowym wschodzie. Możliwe więc, że w wielu rejonach będzie duszno i nieprzyjemnie.

IMGW Fala najpotężniejszych, afrykańskich upałów może się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia - wynika z prognoz IMGW

Afrykańskie upały nie ustąpią przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia - wynika z obecnych prognoz IMGW. Trzeba się liczyć z tym, że dopiero w okolicach przyszłego czwartku temperatury przeważnie obniżą się do poziomu 28-29 st. C w większości kraju, choć wciąż lokalnie może być około 30 stopni.