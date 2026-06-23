Upał jak na Saharze. Może paść rekord gorąca w Polsce
Cieszmy się, póki możemy, bo ulga nie potrwa długo. Pierwsza fala upałów już się skończyła, ale powoli wzbiera kolejna - znacznie groźniejsza. Wkrótce Polskę zaleje masa prawdziwie afrykańskiego gorąca. Możliwe, że miejscami temperatury dojdą nawet do 40 stopni Celsjusza. Zagrożony jest liczący ponad 100 lat rekord gorąca w naszym kraju.
- W weekend Polska doświadczyła pierwszej w tym roku fali upałów, z temperaturami sięgającymi 33,8 st. C
- We wtorek dzięki wyżowi Hartmut zrobi się spokojniej i nieco chłodniej: bez upału
- Od środy powróci gorąca fala, z temperaturami w weekend dochodzącymi do 36, a potencjalnie około 40 st. C na zachodzie kraju
- Silniejsze upały mogą się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia
W weekend, czyli w okresie letniego przesilenia, doświadczyliśmy pierwszej tegorocznej fali upałów. Miejscami na zachodzie temperatury dochodziły do 33 stopni, a najcieplej było w Słubicach: do 33,8 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Teraz jest już nieco chłodniej.
Pogoda łagodnieje. To nie potrwa długo
W poniedziałek wciąż było bardzo gorąco, ale już bez upału. Najcieplej było na południu Mazowsza, gdzie lokalnie zanotowano 29,2 st. C, a w większości kraju w najcieplejszych godzinach dnia nie było więcej niż 25-27 st. C, a nad morzem jeszcze o kilka stopni mniej.
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Podobnie będzie we wtorek, który ma być bardzo spokojnym, przeważnie słonecznym dniem. Zapewni to wyż Hartmut, który ukształtuje pogodę w naszym kraju. Znikną burze, a tylko lokalnie na południu i południowym wschodzie popada słaby, przelotny deszcz.
Choć wciąż bardzo ciepły, wtorek nie przyniesie temperatur, które mógłby nam poważnie zagrozić. Na najcieplejszej Zamojszczyźnie będzie maksymalnie 28 st. C, w centrum około 25, a na Pomorzu 22. Na wybrzeżu Bałtyku w ciągu dnia możemy się spodziewać około 18 st. C.
Upały we wtorek ominą Polskę, ale po kilku dniach wrócą, i to znacznie mocniejsze niż dotąd.
40 stopni jest w zasięgu. Upał rodem z Afryki
Stopniowo zacznie się znowu ocieplać. Upalnie w naszym kraju ponownie zrobi się w środę. Na zachodzie zanotujemy wówczas do 31 st. C, ale w pozostałych miejscach będzie o około 5, a nad samym morzem nawet o 10 stopni mniej.
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Identyczna sytuacja wystąpi w czwartek, z upalnymi zachodnimi krańcami o temperaturami do około 27 st. w pozostałych regionach.
Im bliżej weekendu, tym będzie goręcej. Cały czas będzie do nas napływać więcej rozgrzanego powietrza z północnej Afryki i w weekend upał osiągnie poziom porównywalny z tym, jaki panuje na sąsiednim kontynencie.
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Cały czas będzie słonecznie i spokojnie, ale upał osiągnie wartości dawno w Polsce niespotykane. W sobotę w zachodniej Polsce możemy doświadczyć do 36 st. C, a w centrum około 30.
Jeszcze goręcej zrobi się dzień później. Niedzielny upał na zachodzie kraju dojdzie do 37 st. C, a możliwe że lokalnie będzie jeszcze wyższy i zbliży się do poziomu 40 st. C.
Pojawia się realna szansa na to, że pobity zostanie dotychczasowy rekord gorąca w Polsce, zanotowany w pierwszej połowie XX wieku. 29 lipca 1921 roku w Prószkowie pod Opolem było 40,2 st. C. W nadchodzący weekend miejscami może być niebezpiecznie blisko tej wartości.
Upał prędko nie odpuści. Nawet tydzień gorącej fali
Ta druga fala upałów w 2026 roku będzie nie tylko znacznie silniejsza od pierwszej, ale też utrzyma się dłużej.
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Temperatury znacznie przekraczające poziom 30 st. C utrzymają się przez dużą część przyszłego tygodnia. W poniedziałek na południu może być do 34 st. C, choć lokalnie nawet o kilka stopni więcej.
Jednocześnie aura zacznie się pogarszać: w poniedziałek wrócą burze z mocniejszymi opadami deszczu i gradobiciem, a słonecznie i spokojnie będzie praktycznie tylko na południowym wschodzie. Możliwe więc, że w wielu rejonach będzie duszno i nieprzyjemnie.
Afrykańskie upały nie ustąpią przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia - wynika z obecnych prognoz IMGW. Trzeba się liczyć z tym, że dopiero w okolicach przyszłego czwartku temperatury przeważnie obniżą się do poziomu 28-29 st. C w większości kraju, choć wciąż lokalnie może być około 30 stopni.Czytaj więcej