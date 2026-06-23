Śląska policja poszukuje 22-latka z Częstochowy. "Realne zagrożenie jego życia i zdrowia"

Polska

Śląska policja poszukuje 22-latka, który w poniedziałek z rana wyszedł z domu w Częstochowie i od tej pory nie wrócił oraz nie skontaktował się z bliskimi. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą znać jego miejsce pobytu. Jak dodano, istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia.

Dwa zdjęcia: po lewej ujęcie z monitoringu przedstawiające młodego mężczyznę w czarnej koszulce i spodenkach, idącego po chodniku w towarzystwie innych osób; po prawej zbliżenie na twarz młodego mężczyzny.
KWP w Katowicach
22-latek z Częstochowy jest poszukiwany przez policję

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przekazała, że od poniedziałku funkcjonariusze z Częstochowy poszukują zaginionego 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. 

Poszukiwania 22-latka z Częstochowy. Policja apeluje o pomoc

We wtorek po godz. 11 podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że 22-latek nadal jest poszukiwany.

 

Mężczyzna w poniedziałek rano wyszedł z domu w Częstochowie i do tej pory nie powrócił. Nie nawiązał także kontaktu z bliskimi. Policjanci poinformowali, że poszukiwany 22-latek jest szczupły, ma 180 cm wzrostu, włosy proste koloru ciemny blond i niebieskie oczy.

 

ZOBACZ: Tragiczny finał policyjnej interwencji w Warszawie. Nie żyje 37-latek

 

"Każdy kto zna aktualne miejsce jego pobytu proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy pod nr tel 47 858 12 55 lub z najbliższą jednostką Policji - pod nr tel. 112" - zaapelowano.

 

W komunikacie dodano, że istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia.

WIDEO: Czarzasty komentuje aferę w Szpitalu Południowym. "To wszystko trzeba potępić"
Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CZĘSTOCHOWAPOLICJAPOLSKAPOSZUKIWANIAPOSZUKIWANYŚLĄSK

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 