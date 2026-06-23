Śląska policja poszukuje 22-latka z Częstochowy. "Realne zagrożenie jego życia i zdrowia"
Śląska policja poszukuje 22-latka, który w poniedziałek z rana wyszedł z domu w Częstochowie i od tej pory nie wrócił oraz nie skontaktował się z bliskimi. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą znać jego miejsce pobytu. Jak dodano, istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przekazała, że od poniedziałku funkcjonariusze z Częstochowy poszukują zaginionego 22-letniego Mateusza Orlikowskiego.
Poszukiwania 22-latka z Częstochowy. Policja apeluje o pomoc
We wtorek po godz. 11 podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że 22-latek nadal jest poszukiwany.
Mężczyzna w poniedziałek rano wyszedł z domu w Częstochowie i do tej pory nie powrócił. Nie nawiązał także kontaktu z bliskimi. Policjanci poinformowali, że poszukiwany 22-latek jest szczupły, ma 180 cm wzrostu, włosy proste koloru ciemny blond i niebieskie oczy.
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"Każdy kto zna aktualne miejsce jego pobytu proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy pod nr tel 47 858 12 55 lub z najbliższą jednostką Policji - pod nr tel. 112" - zaapelowano.
W komunikacie dodano, że istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia.Czytaj więcej