Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przekazała, że od poniedziałku funkcjonariusze z Częstochowy poszukują zaginionego 22-letniego Mateusza Orlikowskiego.

Poszukiwania 22-latka z Częstochowy. Policja apeluje o pomoc

We wtorek po godz. 11 podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że 22-latek nadal jest poszukiwany.

Mężczyzna w poniedziałek rano wyszedł z domu w Częstochowie i do tej pory nie powrócił. Nie nawiązał także kontaktu z bliskimi. Policjanci poinformowali, że poszukiwany 22-latek jest szczupły, ma 180 cm wzrostu, włosy proste koloru ciemny blond i niebieskie oczy.

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"Każdy kto zna aktualne miejsce jego pobytu proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy pod nr tel 47 858 12 55 lub z najbliższą jednostką Policji - pod nr tel. 112" - zaapelowano.

W komunikacie dodano, że istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia.