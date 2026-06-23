Ruch ONZ ws. cieśniny Ormuz. Rozpoczyna się ewakuacja marynarzy
Międzynarodowa Organizacja Morska ONZ poinformowała we wtorek, że dzięki porozumieniu USA-Iran rozpocznie się ewakuacja ponad 11 tys. marynarzy uwięzionych w Zatoce Perskiej. Z medialnych doniesień wynika, że ruch statków w cieśninie Ormuz powoli odżywa.
"Ta zakrojona na szeroką skalę operacja (ewakuacja marynarzy - red.) będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Iranem, Omanem, wszystkimi innymi państwami nadbrzeżnymi regionu, Stanami Zjednoczonymi i przemysłem morskim" - przekazał w opublikowanym przez agencję AFP oświadczeniu sekretarz generalny IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej - re.) Arsenio Dominguez.
ZOBACZ: Ruszają negocjacje USA z Iranem. Donald Trump zabiera głos ws. cieśniny Ormuz
"Zapewniliśmy niezbędne gwarancje bezpieczeństwa i dokładnie zweryfikowaliśmy warunki bezpiecznej żeglugi, aby wesprzeć te operacje" - dodał.
Ruch w cieśninie Ormuz wzrósł po porozumieniu USA - Iran
Ruch morski wzrósł, odkąd Iran i Stany Zjednoczone zgodziły się w zeszłym tygodniu na ponowne otwarcie kluczowego szlaku żeglugowego w ramach porozumienia kończącego wojnę.
Zgodnie z informacją dla marynarzy przesłaną przez IMO do Omanu, dwie tymczasowe trasy przez cieśninę mogą zostać wykorzystane, a statki będą indywidualnie kontaktowane w celu uzyskania dalszych instrukcji.
ZOBACZ: Gorąco w cieśninie Ormuz. Cztery statki handlowe ostrzelane
IMO poinformowała, że będzie codziennie publikować raport na temat liczby statków bezpiecznie opuszczających region. Siły irańskie skutecznie zamknęły cieśninę po tym, jak ataki USA i Izraela wywołały wojnę 28 lutego. Zamknięcie cieśniny podczas wojny podniosło globalne ceny ropy naftowej i zablokowało dostawy energii i kluczowych surowców, takich jak nawozy.
Iran. W poniedziałek 36 statków przepłynęło przez Ormuz
W poniedziałek przez cieśninę Ormuz przepłynęło co najmniej 36 statków towarowych, co stanowi rekordowy poziom ruchu od początku wojny, według danych platformy Kpler.
"Po miesiącach trudności i cierpienia dla tysięcy niewinnych marynarzy oraz negatywnych skutków dla całego świata, z głęboką satysfakcją witam porozumienie pokojowe zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Iranem" - powiedział Dominguez we wtorek.
ZOBACZ: Amerykański śmigłowiec rozbił się w pobliżu cieśniny Ormuz. Trump zapowiada raport
Dodał, że porozumienie to stanowi "zdecydowany krok w kierunku przywrócenia bezpieczeństwa morskiego i położenia kresu niedopuszczalnym atakom na żeglugę cywilną".Czytaj więcej