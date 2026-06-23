W programie "Debata Gozdyry" poruszono temat nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Jak doniósł portal Zero.pl Dawid Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej, jako koordynator SOR-u miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, według doniesień miał też przepracować w placówce 3976 godzin w ciągu roku.

Kryzys zaufania do lekarzy. "Nie chcemy się tłumaczyć"

W kolejnych dniach pojawiły się też doniesienia o "saloniku VIP" w publicznym szpitalu, w którym bez kolejki miały być udzielane świadczenia medyczne politykom KO i ich bliskim. W sprawach związanych ze Szpitalem Południowym wszczęto śledztwa, w placówce trwają też kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał poprzednią radę nadzorczą, a w poniedziałek powołał jej nowych członków.

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- Moim zdaniem te szczegóły, które są istotne z punktu widzenia prokuratury, nadzoru, mało interesują. Interesuje, kiedy się to wszystko zmieni, kiedy to się skończy i na tym powinna się też koncentrować nasza dyskusja, która przetacza się od tygodnia. Z jednej strony mamy odpowiedzialność zbiorową lekarzy, na co się absolutnie nie zgadzamy. Nie chcemy się tłumaczyć - stwierdził w "Debacie Gozdyry" dr Michał Sutkowski, prezes i rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Według gościa "Debaty Gozdyry" lekarze "nie powinni być adwokatami" w sprawach związanych z ujawnionymi nieprawidłowościami, ale mimo to, jak powtórzył, nie powinni się tłumaczyć.

WIDEO: "Plują nam na buty". Lekarz o sytuacji w ochronie zdrowia

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Lekarz o incydencie w gabinecie. "Plują nam na buty"

- Ta antylekarskość, która bije w niektórych sytuacjach powoduje, że mamy coraz więcej osób, które przychodzą do gabinetu i plują nam na buty i będziemy mieli chorujących Polaków - powiedział.

Agnieszka Gozdyra spytała, czy lekarz ma na myśli konkretną sytuację, do której w ostatnim czasie doszło.

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- Tak, dosłownie. To się stało dwa, czy trzy dni temu. Na fali tej historii. To była pani która powiedziała, że tutaj więcej nie przyjdzie "bo pan pewnie też tyle zarabia". (...) Powiedziała, że będzie teraz chodziła do znachorów - relacjonował.

- My powinniśmy mówić o zmianach systemowych, które leżą u podstaw. Nie umowy B2B, chociaż też tu potrzeba regulacji i nie jakie to są umowy, ale jakość tego wszystkiego i zwykła ludzka przyzwoitość. A od polityków ludzie wymagają uporządkowania systemu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na tej fali tego nie chciał zrobić - stwierdził.