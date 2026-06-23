"Nie jest możliwe". Papież odrzucił prośbę niemieckich biskupów

Świat

Homilia jest integralną częścią Liturgii Słowa, a głoszenie jej jest wypełnianiem posługi nauczania, powierzonej kapłanom i diakonom na mocy święceń. Dlatego też nie można zastąpić jej kazaniem głoszonym przez osobę świecką - brzmi stanowisko Watykanu. Jest to odpowiedź na prośbę niemieckiego Kościoła.

Mężczyzna w białej szacie papieskiej siedzi na ozdobnym tronie.
PAP/EPA/FABIO FRUSTACI
Papież Leon XIV

Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w opublikowanym komunikacie przypomniała, że homilia stanowi część Liturgii Słowa i wygłaszanie jej jest wypełnieniem posługi nauczania powierzonej na mocy święceń kapłanom i diakonom

Watykan. Prośba Kościoła katolickiego Niemiec odrzucona. Przekazano list

List w tej sprawie przekazany został przewodniczącemu niemieckiego episkopatu bpa Heinerowi Wilmerowi SCJ.

 

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To odpowiedź na prośbę tamtejszego Kościoła, który zabiegał o wydania indultu, w sprawie możliwości odstąpienia od prawa kanonicznego, które zakładałoby, że w wyjątkowych sytuacjach osoba świecka mogłaby głosić kazania

Kazanie głoszone przez świeckich? "Nie jest możliwe"

Dykasteria docenia "duszpasterskie troski", które stały za prośbą niemieckich duchownych. Watykan zaznaczył jednak, że "od obowiązującej normy nie jest możliwe udzielenie dyspensy na drodze indultu".

 

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Zaznaczono, że obecne prawo kanoniczne przewiduje liczne możliwości, które dopuszczają świeckich do głoszenia Słowa Bożego i jego komentowania. 

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Artur Pokorski / polsatnews.pl
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