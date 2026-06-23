Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w opublikowanym komunikacie przypomniała, że homilia stanowi część Liturgii Słowa i wygłaszanie jej jest wypełnieniem posługi nauczania powierzonej na mocy święceń kapłanom i diakonom.

Watykan. Prośba Kościoła katolickiego Niemiec odrzucona. Przekazano list

List w tej sprawie przekazany został przewodniczącemu niemieckiego episkopatu bpa Heinerowi Wilmerowi SCJ.

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To odpowiedź na prośbę tamtejszego Kościoła, który zabiegał o wydania indultu, w sprawie możliwości odstąpienia od prawa kanonicznego, które zakładałoby, że w wyjątkowych sytuacjach osoba świecka mogłaby głosić kazania.

Kazanie głoszone przez świeckich? "Nie jest możliwe"

Dykasteria docenia "duszpasterskie troski", które stały za prośbą niemieckich duchownych. Watykan zaznaczył jednak, że "od obowiązującej normy nie jest możliwe udzielenie dyspensy na drodze indultu".

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Zaznaczono, że obecne prawo kanoniczne przewiduje liczne możliwości, które dopuszczają świeckich do głoszenia Słowa Bożego i jego komentowania.