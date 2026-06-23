Prezentacja "Praktycznego komentarza do listu apostolskiego motu proprio papieża Franciszka 'Vos estis lux mundi'" odbyła się we wtorek w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie.

Specjalistka ds. komunikacji Fundacji Świętego Józefa KEP Magdalena Dobrzyniak przekazała, że prezentowana publikacja jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem obowiązujących od 2023 roku przepisów dotyczących reagowania na przestępstwa seksualne w Kościele katolickim. Dodała, że powstała z myślą o tych, którzy w swojej codziennej pracy towarzyszą osobom skrzywdzonym i o tych, którzy budują system ochrony i bezpieczeństwa w Kościele.

ZOBACZ: "Nie przyłożę ręki". Premier wprost o napięciach między Polską a Ukrainą

Prezeska Fundacji Świętego Józefa KEP Magdalena Bogdan poinformowała, że publikacja jest efektem prac zespołu specjalistów prawa kanonicznego związanych z ochroną małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele, reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce.

- Komentarz jest praktycznym omówieniem papieskiego dokumentu i jest niezwykle potrzebny. Sam watykański dokument i przepisy, które wprowadza to jedno, a drugie - to w jaki sposób stosować je na gruncie polskim. W publikacji znajdziemy mnóstwo podpowiedzi, jak rozumieć jego zapisy i w jaki sposób należy je aplikować - wyjaśniła.

Ochrona małoletnich w Kościele. Fundacja Świętego Józefa KEP wydała praktyczny poradnik

Zdaniem Bogdan sporym problemem są wciąż widoczne różnice pomiędzy diecezjami, jeśli chodzi o stosowanie procedur i podejście do osób skrzywdzonych. - Dlatego właśnie potrzebujemy tej publikacji, aby te standardy ujednolicić - zastrzegła prezeska Fundacji Świętego Józefa.

Dr hab. Anna Słowikowska z KUL podkreśliła, że skuteczność prawa zależy nie tylko od faktu jego istnienia, ale również od jego rozumienia i konsekwentnego stosowania. Według ekspertki w codziennej pracy towarzyszą osobom skrzywdzonych pojawia się wiele pytań interpretacyjnych i proceduralnych: jak coś zrobić i dlaczego tak zrobić?

ZOBACZ: Rada KEP krytycznie o "antyukraińskich nastrojach". Opublikowano oświadczenie

- Stąd zrodziła się potrzeba opracowania takiego komentarza, który mógłby służyć pomocą osobom odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań, czyli biskupom, przełożonym zakonnym, delegatom przyjmującym zgłoszenia, osobom zaangażowanym w ochronę małoletnich, członkom zespołów prewencyjnych i duszpasterzom - wyjaśniła.

Fundacja Świętego Józefa KEP. Poradnik ds. ochrony małoletnich

- Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że nawet najlepsze przepisy nie rozwiązują wszystkich problemów. Dlatego potrzebna jest osobista odpowiedzialność, formacja, przejrzystość działania, konsekwencja w realizowaniu przyjętych zasad. Prawo, w tym prawo kanoniczne, jest koniecznym narzędziem do tego, ale samo w sobie nigdy nie wystarczy (...). Potrzebujemy odwagi, aby nie odwracać się od spraw komunikacji, ale jednocześnie potrzebujemy roztropności, która pozwala działać sprawiedliwie, odpowiedzialnie i zgodnie z prawem - zastrzegła.

ZOBACZ: Ruch rządu ws. małżeństw jednopłciowych. Jest stanowisko KEP

"Vos estis lux mundi" ("Wy jesteście światłem świata") to list apostolski w formie motu proprio ogłoszony przez papieża Franciszka po raz pierwszy w 2019 roku. Dokument ustanowił w Kościele katolickim procedury dotyczące zgłaszania i badania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich i osób dorosłych znajdujących się w szczególnej sytuacji podatności na zranienie, a także przypadków nadużyć władzy i zaniedbań ze strony przełożonych kościelnych.

Po kilku latach obowiązywania przepisów ad experimentum papież Franciszek promulgował w 2023 roku nową wersję dokumentu, która obowiązuje w całym Kościele katolickim od 1 maja 2023 roku.