Polityczny zwrot na Litwie. Rząd podał się do dymisji

Uchwała o dymisji, którą zatwierdzono jednogłośnie, zostanie przekazana prezydentowi Gitanasowi Nausedzie. Następnie szef państwa powierzy dotychczasowemu gabinetowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.

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Zgodnie z konstytucją, w ciągu 15 dni prezydent przedstawi parlamentowi kandydata na nowego premiera. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko to ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkeviczius. Z tą samą partią związana jest Inga Ruginiene.

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Sinkeviczius już wcześniej zadeklarował gotowość do objęcia nowej funkcji.

- Pragnę poinformować, że potwierdzam swoją gotowość do wzięcia odpowiedzialności za utworzenie nowego rządu i objęcia funkcji premiera - stwierdił. Po zatwierdzeniu przez sejm nowy premier będzie miał maksymalnie 15 dni na przedstawienie składu rządu oraz jego programu, uzgodnionych z prezydentem.

- Pomimo wszystkich trudności mamy powody do dumy, a każdy z was wniósł znaczący wkład w dobrobyt naszego państwa i poprawę życia ludzi – powiedziała premier Ruginiene podczas ostatniego posiedzenia rządu.

Zmiany w litewskiej koalicji. Ruginiene ma zostać ministrem

Nowa większość parlamentarna powstała po zerwaniu przez socjaldemokratów współpracy z ugrupowaniem Świt Niemna. W skład nowej koalicji weszły Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Związek Demokratów "W imię Litwy", a także sejmowa frakcja Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin, tworzona m.in. przez trzech posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin. Nowa większość posiada 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie.

Zgodnie z umową koalicyjną, w nowym rządzie zmieni się co najmniej kilkoro ministrów. Demokraci, którzy dołączyli do koalicji, obejmą resorty rolnictwa, energetyki i zdrowia, natomiast socjaldemokraci przejmą kierownictwo w ministerstwie środowiska. Ruginiene ma zostać ministrem pracy i opieki społecznej.

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Po wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych jesienią 2024 r., socjaldemokraci utworzyli koalicję z populistycznym Świtem Niemna oraz Związkiem Demokratów "W imię Litwy". Jesienią ubiegłego roku dokonano jednak zmian, zastępując demokratów frakcją Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Rada Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej podjęła 6 czerwca br. ponowną decyzję o zmianie składu koalicji rządzącej. Wykluczono z niej wówczas Świt Niemna, a do rozmów koalicyjnych zapraszano ponownie Związek Demokratów "W imię Litwy".

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jp / polsatnews.pl / PAP