Odbijał się od zaparkowanych aut. Nagranie ze Szczecina obiegło sieć
Nietrzeźwy kierowca Aston Martina rozbił trzy zaparkowane samochody. Nagranie z ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie, na którym uchwycony został "wyczyn" mężczyzny, obiegło sieć. On sam wpadł w ręce policji, zatrzymano mu prawo jady, a jeśli okaże się, że był właścicielem pojazdu, auto może zostać skonfiskowane.
Nagranie, które błyskawicznie zyskało dużą popularność w sieci zostało wykonane w niedzielę około godziny 6:00 rano. Widać na nim, jak Aston Martin jadący ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie odbija się od innych aut.
Szczecin. Aston Martin wjechał w zaparkowane auta. Kierowca miał 2,5 promila
Mężczyzna szybko wpadł w ręce policji. - Wjechał w trzy zaparkowane pojazdy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale po badaniu kierowcy, który spowodował kolizję, okazało się, że był w stanie nietrzeźwości. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi - powiedziała Polsat News st. sierż. Nikola Podzińska, oficer prasowy KMP w Szczecinie.
ZOBACZ: Chwile grozy w Szczecinie. Nagranie z miejskim autobusem mrozi krew
Kierowcy Aston Martina zatrzymane zostało prawo jazdy. - Teraz są prowadzone kolejne czynności. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech - przekazała funkcjonariusza.
Mężczyzna będzie musiał też pokryć koszty związane ze stratami jakie ponieśli właściciele staranowanych aut.
Konfiskata samochodu
Co więcej, jeśli okaże się, że auto jest jego własnością, to zgodnie z prawem może je stracić. Wedle obowiązujących przepisów samochody są konfiskowane kierowcom, którzy mieli co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi.
W ciągu ostatnich dwóch lat służby skonfiskowały około 15 tys. samochodów pijanym kierowcom. Krajowa Administracja skarbowa zlicytowała już prawie 6,5 tys. pojazdów, które uległy przepadkowi. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosły już niemal 27 mln złotych.Czytaj więcej