Odbijał się od zaparkowanych aut. Nagranie ze Szczecina obiegło sieć

Polska

Nietrzeźwy kierowca Aston Martina rozbił trzy zaparkowane samochody. Nagranie z ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie, na którym uchwycony został "wyczyn" mężczyzny, obiegło sieć. On sam wpadł w ręce policji, zatrzymano mu prawo jady, a jeśli okaże się, że był właścicielem pojazdu, auto może zostać skonfiskowane.

Ujęcie z kamery samochodowej przedstawia ulicę miejską z ruchem drogowym. Widać zaparkowane samochody po prawej stronie drogi oraz pojazdy w ruchu. Na jezdni namalowane są linie oddzielające pasy ruchu.
Piraci Drogowi
Kompletnie pijany kierowca Aston Martina wjechał w zaparkowane samochody

Nagranie, które błyskawicznie zyskało dużą popularność w sieci zostało wykonane w niedzielę około godziny 6:00 rano. Widać na nim, jak Aston Martin jadący ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie odbija się od innych aut

Szczecin. Aston Martin wjechał w zaparkowane auta. Kierowca miał 2,5 promila

Mężczyzna szybko wpadł w ręce policji. - Wjechał w trzy zaparkowane pojazdy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale po badaniu kierowcy, który spowodował kolizję, okazało się, że był w stanie nietrzeźwości. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi - powiedziała Polsat News st. sierż. Nikola Podzińska, oficer prasowy KMP w Szczecinie. 

 

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Kierowcy Aston Martina zatrzymane zostało prawo jazdy. - Teraz są prowadzone kolejne czynności. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech - przekazała funkcjonariusza. 

 

 

Mężczyzna będzie musiał też pokryć koszty związane ze stratami jakie ponieśli właściciele staranowanych aut. 

Konfiskata samochodu

Co więcej, jeśli okaże się, że auto jest jego własnością, to zgodnie z prawem może je stracić. Wedle obowiązujących przepisów  samochody są konfiskowane kierowcom, którzy mieli co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi

 

W ciągu ostatnich dwóch lat służby skonfiskowały około 15 tys. samochodów pijanym kierowcom. Krajowa Administracja skarbowa zlicytowała już prawie 6,5 tys. pojazdów, które uległy przepadkowi. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosły już niemal 27 mln złotych. 

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Artur Pokorski / polsatnews.pl
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