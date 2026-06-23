Nagranie, które błyskawicznie zyskało dużą popularność w sieci zostało wykonane w niedzielę około godziny 6:00 rano. Widać na nim, jak Aston Martin jadący ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie odbija się od innych aut.

Szczecin. Aston Martin wjechał w zaparkowane auta. Kierowca miał 2,5 promila

Mężczyzna szybko wpadł w ręce policji. - Wjechał w trzy zaparkowane pojazdy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale po badaniu kierowcy, który spowodował kolizję, okazało się, że był w stanie nietrzeźwości. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi - powiedziała Polsat News st. sierż. Nikola Podzińska, oficer prasowy KMP w Szczecinie.

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Kierowcy Aston Martina zatrzymane zostało prawo jazdy. - Teraz są prowadzone kolejne czynności. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech - przekazała funkcjonariusza.

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Mężczyzna będzie musiał też pokryć koszty związane ze stratami jakie ponieśli właściciele staranowanych aut.

Konfiskata samochodu

Co więcej, jeśli okaże się, że auto jest jego własnością, to zgodnie z prawem może je stracić. Wedle obowiązujących przepisów samochody są konfiskowane kierowcom, którzy mieli co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi.

W ciągu ostatnich dwóch lat służby skonfiskowały około 15 tys. samochodów pijanym kierowcom. Krajowa Administracja skarbowa zlicytowała już prawie 6,5 tys. pojazdów, które uległy przepadkowi. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosły już niemal 27 mln złotych.