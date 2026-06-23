Polsat News nieoficjalnie: Zełenski nie przyjedzie do konferencję do Gdańska

Jako pierwsze informacje o braku obecności Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku podało Polskie Radio. Podobne doniesienia przedstawiał na antenie RMF FM także były ambasador Polski w Ukrainie, Bartosz Cichocki. Jak wskazywał, przywódca nie przyjedzie do Gdańska, gdyż "poczuł się urażony", a decyzja zapadła jeszcze zanim Karol Nawrocki zdecydował się odebrać mu Order Orła Białego.

O sprawę we wtorkowym "Graffiti" pytany był także rzecznik rządu, Adam Szłapka. Jak mówił, członkowie delegacji ukraińskiej "jeszcze rozmawiają na ten temat". - Na pewno konferencja się odbędzie i będzie reprezentacja ukraińska, bo sprawa dotyczy odbudowy Ukrainy - powiedział.

Nieoficjalnie: Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na URC 2026

URC 2026 (Ukraine Recovery Conference), czyli szczyt podczas którego dyskutowane mają być kwestie dotyczące odbudowy i modernizacji Ukrainy po wojnie, będzie już piątą edycją wydarzenia i pierwszą, której gospodarzem jest Polska. Wcześniej odbywały się one w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

Początkowo w konferencji miał wziąć udział Wołodymyr Zełenski. Obecność ukraińskiego prezydenta deklarowana była jeszcze przed tym, jak doszło do kryzysu dyplomatycznego na linii Kijów-Warszawa, wywołanego nadaniem jednemu z oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

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W związku z brakiem porozumienia w kwestii dotyczącej sporu historycznego, Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu przyznanego mu jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy Orderu Orła Białego. Ukraiński przywódca bez sprzeciwu odesłał odznaczenie do Kancelarii Prezydenta.

W ślad za Zełenskim, swoje medale zaczęło odsyłać do Polski wielu innych ukraińskich polityków, którzy zostali nimi uhonorowani.

Ukraińsko-polski kryzys dyplomatyczny. Rzecznik polskiego rządu: Największe napięcie od bardzo wielu lat

We wtorkowym "Graffiti" Adam Szłapka wskazał, że do tej pory rząd nie otrzymał informacji o tym, że Wołodymyra Zełenskiego miałoby nie być w Gdańsku na URC 2026. Stwierdził jednak, że jeśli do Polski nie przybędzie prezydent, "może będą wtedy przedstawiciele rządu" Ukrainy. - Dużo ważniejszy jest ten wymiar realny, ten wymiar praktyczny niż ten wymiar polityczny - mówił o wydarzeniu rzecznik.

- Ona miała dotyczyć kwestii gospodarczych, kwestii konkretnej roboty (...) Naszym zadaniem w tym momencie, kiedy mamy bardzo dużo napięcia, jest raczej deeskalowanie i pilnowanie tego, żeby polski interes dotyczący bezpieczeństwa czy gospodarki, był realizowany - powiedział przedstawiciel rządu.

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Pytany o to, czy ukraińsko-polski kryzys dyplomatyczny nie wpłynie na atmosferę rozmów, ocenił, że "na pewno". - Nie ma co ukrywać, że mamy sytuację bezprecedensową, no największe napięcie od bardzo wielu lat. Tym bardziej ważne jest to, żebyśmy potrafili rozmawiać o przyszłości - mówił Szłapka.