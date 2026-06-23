"Nie przyłożę ręki". Premier wprost o napięciach między Polską a Ukrainą

- Niezależnie od tego, co będą mówiły sondaże, badania opinii publicznej, sam wiem z rozmów ze zwykłymi ludźmi, że te nastroje antyukraińskie znalazły bardzo wyraźny wydźwięk i wiem, jaki jest nastrój i rozumiem bardzo często uzasadnioną irytację ludzi - mówił premier, komentując napięcie w relacjach Polski z Ukrainą.

Stojąc na stanowisku, że "nie przyłoży ręki" do podsycania napiętych stosunków, dodał: "czy to jest popularne, czy nie, powiem szczerze, nie interesuje mnie to w tej chwili".

Donald Tusk o stosunkach polsko-ukraińskich. "Rozumiem uzasadnioną irytację"

Ruch Zełenskiego wywołał oburzenie zarówno na polskiej scenie politycznej, jak i wśród części społeczeństwa. Nawiązując do reakcji Polaków na decyzję prezydenta Ukrainy, Tusk wskazał, że "są zdarzenia, są postawy, które mogą uzasadniać tego typu napięcia i nastroje".

Premier zaznaczył również, że powodem coraz bardziej napiętych stosunków między państwami mogą być po części działania niektórych środowisk politycznych, służące ich partykularnym interesom. - Zdaję sobie sprawę, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce, i że można zrobić na tym naprawdę polityczny sukces wewnętrzny. Pozorny sukces - podkreślił Tusk.

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Szef rządu wyraził nadzieję poprawy stosunków polsko-ukraińskich. - Jestem przekonany że w długofalowym interesie polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona - mówił.

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