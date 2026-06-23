Magyar zapowiedział ruch ws. nowego prezydenta Węgier. Wskazał datę

Świat

Premier Węgier Peter Magyar zadeklarował, że parlament wybierze nowego prezydenta kraju do 20 sierpnia. Tego dnia obchodzony jest Dzień Św. Stefana - święto upamiętniające pierwszego króla i założyciela Węgier. - Leży w interesie kraju, aby zrobić to jak najszybciej - stwierdził. Dotychczasowy prezydent Tamas Sulyok ma zostać odwołany dzięki nowelizacji konstytucji.

Peter Magyar w garniturze stoi na tle czerwonego dywanu.
PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
Peter Magyar chce wybrać nowego prezydenta Węgier do 20 sierpnia

Peter Magyar zauważył, że konstytucja Węgier stanowi, iż parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego prezydenta.

"Jak najszybciej". Magyar o wyborze nowego prezydenta

- Mogłoby to (wygaśnięcie - red.) nastąpić pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Nie ma potrzeby czekać pełnych 30 dni, a wręcz przeciwnie, leży w interesie kraju, aby zrobić to jak najszybciej – zaznaczył Magyar.

 

Szef węgierskiego rządu zapowiedział wcześniej w poniedziałek, że jego gabinet rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Tamasa Sulyoka poprzez nowelizację konstytucji, a jesienią rozpocznie reformę konstytucyjną.

 

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Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta Sulyoka oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich "marionetkami Orbana". Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent, odrzucając apele Magyara, ostrzegał, że próby jego usunięcia zagrażają praworządności i porządkowi konstytucyjnemu Węgier.

Magyar zapowiedział zmianę konstytucji. "Liczy się jakość i treść"

Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu, partii byłego premiera Viktora Orbana - trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

 

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Partia Tisza premiera Magyara posiada w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.

 

Magyar wyjaśnił, że referendum ws. przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata. - Może to potrwać dłużej, ale czas nie jest problemem. Liczy się jakość i treść. Chcemy, aby kraj miał konstytucję, którą każdy może zaakceptować w dobrej wierze – powiedział premier.

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jp / polsatnews.pl / PAP
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PETER MAGYARŚWIATTAMAS SULYOKVIKTOR ORBANWĘGRY

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