"Lepszego lekarstwa nikt nie wynalazł". Poroszenko apeluje ws. relacji z Polską

Petro Poroszenko, który był prezydentem Ukrainy w latach 2014-2019, opisał w mediach społecznościowych swoje propozycje na wyjście z kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, który rozpoczął się od nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".

"Wszyscy musimy się uspokoić". Poroszenko apeluje ws. kryzysu

Tę decyzję skrytykowały polskie władze, a prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W reakcji na decyzję polskiego prezydenta, swoich orderów zrzekli się także czołowi ukraińscy politycy, w tym byli prezydenci - wśród nich także Poroszenko.

"Wyzwania, przed którymi stoi Ukraina, wymagają zdrowego, rozsądnego, profesjonalnego i państwowego podejścia. Paczki z orderami zostały odesłane do Warszawy. Wszyscy daliśmy upust zrozumiałym emocjom. A teraz wszyscy musimy się uspokoić" - napisał.

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W dalszej części swojego wpisu Poroszenko zaznaczył, że Polska jest dla Ukrainy "strategicznym sąsiadem, sojusznikiem i państwem, przez które dociera ogromna część ukraińskiego zaopatrzenia, w tym w broń. Przypomniał także, że państwo polskie przyjęło ponad milion ukraińskich uchodźców, którzy potrzebują "dobrych stosunków między narodami".

"To kraj, od którego w dużej mierze zależy nasze przystąpienie do UE i NATO. Nie bez powodu w czasie mojej kadencji była ona naszym głównym europejskim i euroatlantyckim orędownikiem" - dodał.

Poroszenko chce "powstrzymania eskalacji". Wskazał na walkę o niepodległość

Zdaniem byłego ukraińskiego prezydenta, nadszedł czas na "powstrzymanie eskalacji tam, gdzie potrzebna jest chłodna głowa, profesjonalna dyplomacja i odpowiedzialność państwowa". W kwestii wyjścia z kryzysu Poroszenko wskazał, że potrzebna jest transparentność strony ukraińskiej w informowaniu m.in. o tym, kto zajmuje się komunikacją z polskimi władzami, jak odbudować zaufanie między państwami czy w jakiej atmosferze odbędzie się nadchodząca Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Poroszenko twierdzi, że mimo sporów polsko-ukraińskich dotyczących m.in. polityki rolnej, kwestii przewoźników czy pamięci historycznej, sposobem dochodzenia do kompromisu są "dyplomacja, komunikacja i szacunek", a nie "kłótnie w mediach społecznościowych". Odnosząc się do kwestii historycznych, od których rozpoczął się kryzys związany z polskimi orderami, zdaniem polityka powinni zajmować się nimi historycy, a nie politycy.

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"Nasza wspólna historia jest zbyt złożona, pełna wzajemnych krzywd i urazów, a lepszego lekarstwa niż 'wybaczamy i prosimy o wybaczenie' nikt jeszcze nie wynalazł. Przyszłość nie może być zakładnikiem przeszłości. Tym bardziej, że to nie przeszłość jest przyczyną obecnego kryzysu w stosunkach dwustronnych, lecz problemy wewnętrzne, populizm i pogoń za notowaniami" - napisał.

Walka o niepodległość i przetrwanie państwa sprawia, że Ukraińcy "muszą dbać o każdego sojusznika, każde narzędzie, każdą szansę" - zaznaczył Poroszenko i dodał, że każda eskalacja między stronami jest na rękę Rosji.

Relacje Polski z Ukrainą. Pięć punktów Poroszenki

W ostatniej części swojego wpisu, były prezydent wskazał pięć punktów, mających posłużyć do faktycznej deeskalacji i wyjścia z kryzysu. Jako pierwszy wskazał "zaprzestanie publicznej eskalacji". Następnie wymienił konieczność przeprowadzenia audytu ukraińskiej polityki wobec Polski, wymieniając strategię, drogę komunikacji i problemy do rozwiązania.

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Wśród postulatów znalazło się także "przywrócenie profesjonalnej dyplomacji". Zdaniem Poroszenki, strona ukraińska nie powinna "robić show", "publicznie szantażować" czy licytować się w odpowiedziach w stronę Polaków. "Mój apel do dyplomatów: pozostawcie sprawę zwrotu orderów politykom, wy macie przecież swoją ważną misję" - zaznaczył.

Jako czwarty pojawił się apel o oddzielenie "emocji od interesu narodowego", gdyż narodowe interesy Ukrainy to "silny sojusz z Polską, wsparcie dla Ukrainy w UE i NATO, wspólne bezpieczeństwo oraz wspólne powstrzymywanie Rosji". Jako ostatni punkt Poroszenko wymienił doprowadzenie do otwarcia klastrów negocjacyjnych z UE w lipcu. "Zależy to również od Warszawy i nie można tu lekceważyć ryzyka" - zauważył.

Poroszenko zrzekł się Orderu Orła Białego

Wcześniej ukraiński polityk zaznaczył, że decyzja o rezygnacji z Orderu Orła Białego nie jest wymierzona w Polaków. Jak przekonywał, odznaczenie traktował nie jako wyróżnienie wyłącznie dla głowy państwa, lecz jako symbol uznania dla Ukraińców i żołnierzy broniących swojego kraju, Polski oraz całej Europy.

Jednocześnie były ukraiński prezydent ostro skrytykował decyzję Karola Nawrockiego. "Uważam ją za błędną i niesprawiedliwą wobec mieszkańców Ukrainy. Nie przez przypadek już go przywitał Miedwiediew. Kreml zawsze oklaskuje wszystko, co osłabia jedność Ukrainy z Polską" - stwierdził.

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"Moje głębokie przekonanie o strategicznej wartości partnerstwa ukraińsko-polskiego pozostaje niezmienne. Mój szacunek pozostaje niezmienny dla moich kolegów i przyjaciół: prezydentów Kwaśniewskiego, Komorowskiego i Dudy, premiera Tuska, ministra spraw zagranicznych Sikorskiego i reszty polskich polityków, z którymi zbudowaliśmy i będziemy budować silne partnerstwo, powiedziałbym nawet sojusz" - dodał.

Swoje ordery odesłali także inni byli prezydenci Ukrainy - Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko, a także minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.