Konferencja w Gdańsku bez Zełenskiego. Ukraina podała skład delegacji

"Poprowadzę ukraińską delegację i ogólnie naszą pracę na URC-2026 w Gdańsku" - poinformowała w mediach społecznościowych Julija Swyrydenko.

Jak wskazała, w jej zespole znajdą się "przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie spółek państwowych, przedstawiciele naszych społeczności z całego kraju oraz oczywiście urzędnicy rządowi i parlamentarzyści". Stwierdziła, że delegacja ma jasne zadanie - "dojść do konkretnych porozumień, które będą prowadzić do zdolności obronnej i stabilności Ukrainy oraz poszerzyć współpracę gospodarczą z partnerami".

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"Z niecierpliwością czekamy na podpisanie wielu ważnych umów z partnerami międzynarodowymi, w szczególności na temat wzmocnienia naszych zdolności energetycznych" - napisała w swoim oświadczeniu premier Ukrainy.

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