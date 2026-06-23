Konferencja w Gdańsku bez Zełenskiego. Ukraina podała skład delegacji

Świat Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

Premier Julija Swyrydenko stanie na czele ukraińskiej delegacji, która pojawi się na Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. "Ukraina szanuje swoich partnerów i to na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę" - napisała w mediach społecznościowych szefowa ukraińskiego rządu. Tym samym potwierdziły się informacje Polsat News, ze Wołodymyr Zełenski nie przyleci do Polski.

Konferencja w Gdańsku bez Zełenskiego. Ukraina podała skład delegacji

"Poprowadzę ukraińską delegację i ogólnie naszą pracę na URC-2026 w Gdańsku" - poinformowała w mediach społecznościowych Julija Swyrydenko.

 

Jak wskazała, w jej zespole znajdą się "przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie spółek państwowych, przedstawiciele naszych społeczności z całego kraju oraz oczywiście urzędnicy rządowi i parlamentarzyści". Stwierdziła, że delegacja ma jasne zadanie - "dojść do konkretnych porozumień, które będą prowadzić do zdolności obronnej i stabilności Ukrainy oraz poszerzyć współpracę gospodarczą z partnerami".

Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Na czele ukraińskiej delegacji premier Swyrydenko

"Z niecierpliwością czekamy na podpisanie wielu ważnych umów z partnerami międzynarodowymi, w szczególności na temat wzmocnienia naszych zdolności energetycznych" - napisała w swoim oświadczeniu premier Ukrainy.

 

Wkrótce więcej informacji.

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JULIJA SWYRYDENKOŚWIAT

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