Unijny komisarz ostrzega przed Putinem. Wskazał przykład z Polski

Andrius Kubilius podkreślił w wystąpieniu wygłoszonym na dorocznym forum obronnym w Brukseli, że rosyjski przywódca Władimir Putin odpowiada na sukcesy Ukrainy na polu bitwy desperackimi atakami na jej miasta. Jako przykład podał atak na 1000-letni klasztor Ławra Peczerska w Kijowie. - To był brutalny atak, ale nie zaskakujący. Putin nie szanuje historii ludzkości ani chrześcijaństwa - powiedział komisarz z Litwy.

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Zwrócił uwagę na fakt, że rosyjskie prowokacje nasilają się również wobec krajów bałtyckich i, ogólnie, wschodniej flanki NATO.

Komisarz UE: W Polsce doszło do zabójstwa

- W ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do morderstwa Siemiona Skriepieckiego, rosyjskiego dysydenta, który, jak się wydaje, został zamordowany z powodu swoich obrazów o Putinie - zaznaczył.

- Niestety, takich ataków może być więcej, a nawet gorszych, nie tylko na Ukrainie, ale i w Europie. To, że Ukraina zwycięża, nie oznacza końca wojny. Nie oznacza to, że Rosja jest słaba - przestrzegł Kubilius. Według niego Rosja nadal produkuje więcej uzbrojenia niż państwa UE i jest w stanie użyć milionów dronów także przeciwko Europie.

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- Putin nadal stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Nadal jest gotów do testowania art. 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego - PAP). Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi i zdolni do obrony i odpierania agresji? Nasi amerykańscy sojusznicy zadają to samo pytanie - podkreślił.

Siemion Skriepecki zastrzelony. Tropy prowadzą do Rosji

Do zabójstwa Skriepieckiego doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna zbliżył się do niego i strzelił jeszcze trzykrotnie.

Podejrzany o zabójstwo Rosjanina jest 36-letni obywatel Gruzji. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Podejrzany nie przyznał się do winy.

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Skriepiecki, który naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow, miał 44 lata, a do Polski przeniósł się w 2021 r. W swoich pracach wyśmiewał nie tylko Władimira Putina, ale też m.in. przywódców Białorusi i Czeczenii na rosyjskim Północnym Kaukazie, Alaksandra Łukaszenkę i Ramzana Kadyrowa.