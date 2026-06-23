Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas otwarcia konferencji "Poland Future Summit" zorganizowanej w Warszawie przez Centrum Strategii Rozwoju. Mówił o wyzwaniach w obszarze bezpieczeństwa i gospodarki oraz problemach demograficznych. Odniósł się także do programu SAFE.

- Polska posiada potężną, 200-tysięczną armię, dysponuje nowoczesnym sprzętem - przekazał Nawrocki. - Wciąż czekamy na mocny tlen dla przemysłu zbrojeniowego. Dziś będzie się on rozwijał mi. in. za sprawą kredytu z Unii Europejskiej - dodał.

- Wierzę też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc Polski SAFE 0 procent. To genialny pomysł, szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa, wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego - powiedział prezydent.

Nawrocki dodał, że Polska za sprawą kontraktów podpisanych z sojusznikami i partnerami dysponuje najnowszym sprzętem, w tym samolotami piąte j generacji F–35, systemami Patriot, wyrzutniami HIMARS. - Wobec tego czujemy się w Polsce z całą pewnością bezpiecznie - dodał.

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Karol Nawrocki mówił o programie SAFE. Zareagował Donald Tusk

Na słowa prezydenta zareagował premier Donald Tusk. W mediach społecznościowych opublikował krótki fragment wystąpienia Nawrockiego, który opatrzył podpisem: "Co pan nie powie...".

Co Pan nie powie... pic.twitter.com/MDTSK0IafM — Donald Tusk (@donaldtusk) June 23, 2026

Ostrzej zareagował z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka. "Mógł nie blokować, mógł nie sabotować" - napisał w mediach społecznościowych.

Do wpisu premiera odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zamieszczając dłuższy fragment wystąpienia Nawrockiego. "Panie premierze, co Pan nie powie, to wytnie… W wycinanki też trzeba umieć. Proszę uważnie posłuchać do końca. To tylko kilkadziesiąt sekund prawdy. Wytrzyma Pan, prawda?" - skomentował. Nawiązał w ten sposób do faktu, że na dłuższym fragmencie nagrania Nawrocki wspomniał nie tylko unijny program SAFE, ale także swoją inicjatywę polski SAFE 0 proc.

Weto prezydenta do programu SAFE. Nawrocki wyszedł z własną propozycją

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą w Polsce unijny program SAFE, która przewidywała stworzenie funduszu, za pośrednictwem którego pieniądze z unijnej pożyczki miały trafić do wojska, ale także do służb np. Straży Granicznej czy Policji. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, 8 maja podpisana została umowa ws. unijnego programu SAFE.

Po wecie prezydent skierował do Sejmu swój projekt dotyczący Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, który miał posłużyć do wydawania zysków wygenerowanych przez NBP — tzw. polski SAFE 0 proc. Na razie projekt ten nie został skierowany do dalszych prac; jest w tzw. sejmowej zamrażarce.

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Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów.

Środki przysługujące Polsce mają zostać wydane przede wszystkim na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego - zwłaszcza poprzez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.