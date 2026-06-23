"Giną ludzie, bo ktoś się uczy". Lekarz-sygnalista stawia oskarżenia
- Pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani (...). Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania - mówił w Kanale Zero o sytuacji SOR w Szpitalu Południowym dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii. Lekarz wcześniej informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach.
Jędrzejewski potwierdził, że salonik VIP w Szpitalu Południowym istniał, chociaż "nigdy w nim nie był". - Ten salonik VIP to nic. Jeśli kogoś przeniesie się z normalnego świata, do świata, który funkcjonował tam, mówię o moich doświadczeniach medycznych, to są to rzeczy nieprawdopodobne - stwierdził.
Opowiadał, że kiedy rozpoczął pracę w Szpitalu Południowym jako ordynator chirurgii, nie było tam zespołu pielęgniarskiego.
Lekarz mówił o sytuacji, która w jego ocenie była konsekwencją zatrudnienia na stanowisku szefa SOR-u 28-letniego Dawida Kacprzyka. - Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania. (...) Procedury były wykonywane w sposób wadliwy - ocenił.
Przekonywał, że każdy przypadek zgonu na SOR powinien być przeanalizowany.
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