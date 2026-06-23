Gdzie jest pół miliona Dawida Kacprzyka? Sprzeczne informacje

Warszawski ratusz poinformował w ubiegłym tygodniu, że w związku z korektą 33 faktur obejmujących okres od 31 stycznia 2025 r. do 16 czerwca 2026 r. Dawid Kacprzyk zwrócił na konto Szpitala Południowego ok. 500 tys. zł. W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba wskazał jednak, że środki zostały zwrócone nadawcy.

We wtorek w warszawskiej placówce medycznej pojawili się posłowie PiS: Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński i Anna Kwiecień. Po przeprowadzonej kontroli poselskiej podzielili się swoimi ustaleniami, z których wynika, że szpital nie zwrócił pieniędzy Kacprzykowi.

Gdzie jest pół miliona złotych Dawida Kacprzyka? Pojawiają się sprzeczne informacje

"Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie do dymisji! Jak ustaliliśmy z Anną Kwiecień, Szpital Południowy nie zwrócił pół miliona złotych złodziejowi Kacprzykowi. Kolejna kontrola już w przyszłym tygodniu" - napisał w mediach społecznościowych Janusz Cieszyński.

Do sprawy ponownie odniósł się prok. Piotr Antoni Skiba. Jak wskazał, Dawid Kacprzyk został wezwany do złożenia wyjaśnień "dotyczących tego, w jakich okolicznościach i dlaczego w ogóle te środki zostały zwrócone".

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- Być może kontrola poselska przeprowadzona w dniu dzisiejszym była niedokładna. Być może podczas kontroli poselskiej poinformowano posłów dokonujących kontroli, co wydarzyło się pomiędzy sporządzeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, czyli 17 a 23 czerwca - mówił w rozmowie z Polsat News rzecznik prokuratury.

Prok. Skiba wskazał, że przekazał informacje pochodzące z materiałów, którymi obecnie dysponuje. Przyznał, że między 17 a 23 czerwca mogły zajść nowe okoliczności. - W tej sprawie jest tak dużo szumu medialnego, tak dużo różnych manipulacji, tak dużo prób uwikłania prokuratury w jakieś walki polityczne niemające związku z sytuacją karno-procesową - mówił.

Afera wokół Szpitala Południowego. Prokuratura wszczyna śledztwa

Dawid Kacprzyk to lekarz i były już działacz Koalicji Obywatelskiej, który znalazł się w centrum afery dotyczącej Warszawskiego Szpitala Południowego. W 2025 roku udało mu się uzyskać około 1,6 mln zł dochodu podczas specjalizacji z anestezjologii, łącząc obowiązki koordynatora SOR-u i radnego dzielnicy Ursus.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prok. Piotr Antoni Skiba poinformował o wszczęciu dwóch niezależnych śledztw w sprawie placówki medycznej. Pierwsze z nich dotyczy doprowadzenia szpitala do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości nie mniejszej niż 558 558,70 zł. Według prokuratury miało do tego dojść w związku z przedkładaniem nierzetelnych faktur, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza.

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Drugie postępowanie ma znacznie szerszy zakres. Obejmuje podejrzenie niegospodarności, której - jak wskazał prok. Skiba - mogli dopuścić się przedstawiciele szpitala. Śledczy sprawdzą m.in. kwestie nadzoru nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, w tym możliwe nieprawidłowości związane z zasadami triażu, czyli kwalifikowania pacjentów według pilności udzielenia pomocy.