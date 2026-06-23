"Iran w pełni i całkowicie zgodził się na inspekcje nuklearne na najwyższym szczeblu, które będą trwały przez wiele lat (w nieskończoność!!!). To zagwarantuje "nuklearną uczciwość" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social (pisownia oryginalna).

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Zapewnił, że negocjacje dwustronne "idą dobrze". "W oparciu o to i inne ważne ustępstwa Iranu, zgodziłem się na pozostawienie cieśniny Ormuz OTWARTYM, bez dalszej blokady morskiej" - dodał.

USA odmrażają irańskie fundusze. "To kryzys humanitarny"

Amerykański przywódca zapewnił za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że wszelkie irańskie fundusze odmrożone w wyniku złagodzenia sankcji lub uwolnione przez Departament Skarbu USA trafią na kontrolowany przez Waszyngton rachunek powierniczy, z którego Teheran będzie mógł korzystać w celu zakupu amerykańskiej żywności i środków medycznych.

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"Pieniądze i/lub sankcje, które uwalnia Departament Skarbu USA, trafiają do depozytu powierniczego, kontrolowanego przez USA, i zostaną wykorzystane na zakup żywności i środków medycznych, wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych, w tym kukurydzy, pszenicy i soi od naszych wspaniałych amerykańskich rolników" - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

"To kryzys humanitarny i uważam, że należy pomóc TERAZ, zanim będzie za późno" - wyjaśnił polityk.

Umowa USA - Iran. Tymczasowo zniesiono sankcje na irańską rope

Po podpisaniu umowy mającej na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, Waszyngton i Teheran negocjują kluczowe elementy, w tym przyszłość irańskiego programu nuklearnego, które zapewniłyby trwały pokój - poinformowała agencja AFP.

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W ramach umowy Teheran ma otrzymać od Waszyngtonu złagodzenie sankcji, a także odmrożenie aktywów. Departament Skarbu USA poinformował w poniedziałek, że tymczasowo znosi sankcje wobec Iranu, aby umożliwić mu produkcję, sprzedaż i dostawy ropy naftowej i produktów pokrewnych do 21 sierpnia, w miarę trwania negocjacji.