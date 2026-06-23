Trump stwierdził, co powinien zrobić Iran. Wskazał na zakup żywności

- Mamy dwie rzeczy: mamy otwartą cieśninę i mamy kraj, który nigdy nie będzie miał broni nuklearnej - oznajmił Trump, odnosząc się do trwających negocjacji z Iranem podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Prezydent USA powiedział też, że środki odmrożone na rzecz Iranu "zostaną przeznaczone na zakup żywności".

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- Powinni użyć tych pieniędzy na jedzenie dla swoich obywateli, bo teraz ludzie są bardzo głodni - odpowiedział zapytany przez media, czy ma pewność, że Iran nie użyje odmrożonych pieniędzy do odbudowy swojego wojska.

Zapewnił, że Iran będzie za odmrożone środki kupować żywność od amerykańskich farmerów. Prezes irańskiego banku centralnego Abdolnaser Hemmati powiedział natomiast, że Teheran nie ma żadnego obowiązku kupowania produktów rolnych od USA na mocy obecnego memorandum - podała agencja Tasnim.

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Prezydent USA został też zapytany, czy potencjalne przyszłe amerykańskie uderzenia na Iran mogłyby doprowadzić do katastrofy gospodarczej. Odparł, że "broń nuklearna jest ważniejsza niż recesja".

- Recesja jest bardzo zła. Broń nuklearna spowodowałaby recesję znacznie szybciej - powiedział Trump.

Cieśnina Ormuz otwarta. Trump: Wyniki są niesamowite

- Sposób, w jaki to robimy, to coś przeciwnego do recesji. (...) Radzimy sobie bardzo dobrze, wyniki są niesamowite - dodał, odnosząc się do porozumienia, które pozwala na przepływ ropy przez cieśninę Ormuz.

- Jeśli Iran nie dotrzyma porozumienia albo będzie się źle zachowywał, zrobię to, co będę musiał zrobić - zastrzegł prezydent.

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Minister energii USA Chris Wright przekazał, że ropa i gaz ziemny przepływają przez Ormuz "na poziomie sprzed kryzysu". Trump zadeklarował, że cieśnina jest "całkowicie otwarta".

Rzeczywiście wygląda na to, że cieśnina jest otwarta dla żeglugi, ale ruch jest znacznie poniżej poziomu sprzed wojny - zauważył dziennik "New York Times". Przed wojną z Iranem przez ten szlak przepływało ponad 100 statków dziennie.

Stacja CNN podała, powołując się na dane MarineTraffic, że w ciągu ostatnich 24 godzin przez Ormuz przepłynęło ponad 20 statków handlowych.

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jp / polsatnews.pl / PAP