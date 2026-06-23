Czy Zełenski przyjedzie do Gdańska? Rzecznik rządu wyjaśnia

Polska

- Konferencja się normalnie odbywa. Nie mamy sygnału, że pana prezydenta (Wołodymyra Zełenskiego) nie będzie - poinformował w "Graffiti" rzecznik rządu Adam Szłapka pytany o przyjazd ukraińskiego przywódcy na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy do Gdańska. Wyjaśnił też, dlaczego Karol Nawrocki nie został zaproszony do udziału w wydarzeniu.

Dwa portrety polityków: po lewej Wołodymyr Zełenski, po prawej Adam Szłapka.
PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS/Polsat News
Adam Szłapka o obecności Wołodymyra Zełenskiego na URC 2026

W dniach 25-26 czerwca w Gdańsku odbyć ma się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. W związku z kryzysem w relacjach na linii Kijów-Warszawa w przestrzeni publicznej nie brak pytań o to, czy pojawi się na niej Wołodymyr Zełenski. Jak przekonywał Adam Szłapka, nawet bez obecności prezydenta Ukrainy, wydarzenie i tak się odbędzie.

 

- Wiemy, że tam (w delegacji ukraińskiej - red.) jeszcze rozmawiają na ten temat (przybycia Zełenskiego - red.). Na pewno konferencja się odbędzie i będzie reprezentacja ukraińska, bo sprawa dotyczy odbudowy Ukrainy - powiedział rzecznik rządu, dodając, że ważne jest, by w wydarzeniu uczestniczyła strona polska.

Konferencja Odbudowy Ukrainy URC 2026. Co z obecnością Wołodymyra Zełenskiego?

Szłapka wskazał, że do tej pory rząd nie otrzymał informacji o tym, że Wołodymyra Zełenskiego miałoby nie być w Gdańsku na URC 2026. Stwierdził jednak, że jeśli do Polski nie przybędzie prezydent, "może będą wtedy przedstawiciele rządu" Ukrainy. - Dużo ważniejszy jest ten wymiar realny, ten wymiar praktyczny niż ten wymiar polityczny - mówił o wydarzeniu rzecznik.

 

- Ona miała dotyczyć kwestii gospodarczych, kwestii konkretnej roboty (...) Naszym zadaniem w tym momencie, kiedy mamy bardzo dużo napięcia, jest raczej deeskalowanie i pilnowanie tego, żeby polski interes dotyczący bezpieczeństwa czy gospodarki, był realizowany - powiedział przedstawiciel rządu.

 

Pytany o to, czy ukraińsko-polski kryzys dyplomatyczny nie wpłynie na atmosferę rozmów, ocenił, że "na pewno". - Nie ma co ukrywać, że mamy sytuację bezprecedensową, no największe napięcie od bardzo wielu lat. Tym bardziej ważne jest to, żebyśmy potrafili rozmawiać o przyszłości - mówił Szłapka.

 

Prowadzący program Marcin Fijołek zapytał też o to, czy Donald Tusk podpisze kontrasygnatę dotyczącą odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. - Tutaj sprawa jest bezprzedmiotowa, wydaje się, bo też pan prezydent Zełenski zrezygnował. A jeśli chodzi o dokumenty, no to już pan premier będzie w swoim czasie ogłaszał wszystkie rzeczy - wyjaśnił gość "Graffiti".

 

Wkrótce więcej informacji.

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Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
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