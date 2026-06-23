Bartosz Arłukowicz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
We wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" wystąpi eurodeputowany i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Prowadzący Piotr Witwicki zapyta gościa m. in. o aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.
Bartosz Arłukowicz
W drugiej części programu wystąpi dr Maria Libura związana z Polską Siecią Ekonomii oraz Klubem Jagiellońskim.
Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępnej tutaj.Czytaj więcej