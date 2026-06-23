We wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" wystąpi eurodeputowany i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Prowadzący Piotr Witwicki zapyta gościa m. in. o aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.