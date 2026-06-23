"Ujawnimy pełną listę". Polityk PiS odgraża się ws. "saloniku VIP"

Absolutorium Lewicy dla Rafała Trzaskowskiego, Afera w Szpitalu Południowym i funkcjonujący tam "salonik VIP" - to sprawy, które wywołały największe emocje w środowym wydaniu "Debaty Gozdyry".

Do spięcia przedstawicieli PiS i KO doszło w momencie, gdy w dyskusji pojawiła się kwestia" saloniku VIP," z którego w Szpitalu Południowym mieli - według informacji portalu Zero.pl - korzystać prominentni przedstawiciele KO.

"Gdzie pan żyje" vs "pisowska propaganda"

Poseł Witczak stwierdził, że opowiadanie o |saloniku VIP" to "pisowska propaganda". Stwierdzenie to zdenerwowało przedstawiciela PiS Michała Kowalskiego.

- Jeżeli ja słyszę od pana posła, że nie było saloników, to pan w innej rzeczywistości żyje. To nie jest propaganda - odpowiedział. - No to panie pośle, gdzie pan żyje? - powtórzył.

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- Ten człowiek stworzył system przyjmowania polityków koalicji obywatelskiej między innymi prominentnych polityków z Warszawy i okolic - kontynuował.

"Ujawnimy pełną listę". Poseł PiS o gościach "saloniku VIP w Warszawie

W tym momencie do dyskusji włączyła się Agnieszka Gozdyra. - Ale już wiecie których? - zapytała polityka PiS.

- Oczywiście, że wiemy których. Niedługo ujawnimy pełną listę - zapewnił polityk PiS. Ta odpowiedź zaintrygowała dziennikarkę. - To proszę - odpowiedziała.

- Pani redaktor, niedługo ujawnimy pełną listę - zapewniał Kowalski.

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- No bo jest dokumentacja, z której wynika kto był przyjmowany w 10 minut - tłumaczył parlamentarzysta. - Macie dokumentację medyczną? Kto ją ujawni? - nie dawała za wygraną Gozdyra. - Ja nie powiedziałem, że mamy, ale jest dokumentacja. Jest prowadzone śledztwo prokuratury w tej sprawie - powtarzał polityk i zmienił temat.

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- Politycy KO nie płacili za te usługi. To jest narażanie skarbu państwa na szkodę - mówił poseł PiS. - Pan nie odpowiada moje pytania - odpowiedziała dziennikarka.

Po tej wymianie zdań Kowalski przyznał, że listę nazwisk ma ujawnić prokurator, który zajmuje się sprawą.

Afera w warszawskim Szpitalu Południowym. Fikcyjne dyżury i "salonik VIP"

Przypomnijmy, że według doniesień portalu Zero.pl 28-letni lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobił w ciągu roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez niego oddziale bez kolejki mieli być przyjmowani politycy KO i ich rodziny. Z ustaleń Zero.pl wynika, że goście mieli wydzielony osobny komfortowy pokój, a ich badania i zabiegi były zlecane natychmiastowo.

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Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w stołecznym szpitalu. Jak podawało Zero.pl, Emil Jędrzejewski miał wysyłać do Trzaskowskiego wiadomości mówiące m.in. o tym, że Kacprzyk bezpodstawnie zarządza SOR-em oraz wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień.