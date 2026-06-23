Wyższy dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Sprawdź, czy dostaniesz
Od 1 marca 2026 r., dzięki waloryzacji wynoszącej 5,3 proc., kwota standardowego dodatku pielęgnacyjnego wzrosła do 366,68 zł. Choć większość osób uprawnionych kojarzy właśnie tę kwotę wsparcia, jedna grupa uprawnionych może otrzymać świadczenie wyższe o 50 proc.
- Wyższy dodatek pielęgnacyjny, wynoszący 550,02 zł, przysługuje inwalidom wojennym całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji
- Pobieranie świadczenia wymaga złożenia specjalnego wniosku (EDP) wraz z dokumentami potwierdzającymi stan zdrowia i status inwalidy wojennego
- Dodatek nie przysługuje, jeśli inwalida wojenny przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu
- Nie można jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez gminę
Dodatek pielęgnacyjny wypłacany do rent i emerytur przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji albo seniorom po ukończeniu 75. roku życia. Jednak okazuje się, że o przyznanie takiego świadczenia i to na większą kwotę może się starać część osób, która z roku na rok staje się coraz mniej liczna.
Kto może starać się o 550 zł dodatku pielęgnacyjnego?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował 13 lutego w oficjalnym komunikacie o wysokości świadczeń po marcowej waloryzacji. Jak wskazał ZUS: "Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 550,02 zł".
ZOBACZ: Jego emerytura jest największa w Polsce. Gigantyczne świadczenie z ZUS
Do tej grupy należą m.in. osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi, służbą wojskową lub powojennym rozminowywaniem kraju. W konsekwencji ich stan zdrowia wyklucza podjęcie pracy i powoduje konieczność korzystania z pomocy innych osób w codziennym życiu. To właśnie w ich przypadku świadczenie jest wyższe o 183,34 zł względem podstawowej kwoty dodatku pielęgnacyjnego.
Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać wyższy dodatek pielęgnacyjny?
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidów wojennych nie jest przyznawany automatycznie, jak ma to miejsce w przypadku seniorów powyżej 75. roku życia. W celu otrzymania tego świadczenia do ZUS należy złożyć:
- wniosek EDP o dodatek pielęgnacyjny
- zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 - dokument wypełnia lekarz prowadzący nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku
- orzeczenia, wyniki badań i inne dokumenty potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
- zaświadczenie potwierdzające status inwalidy wojennego - czyli uprawnienia wynikające z uszczerbku na zdrowiu doznanego w związku z działaniami wojennymi
Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w placówce ZUS, przesłać pocztą, dostarczyć przez pełnomocnika albo przekazać elektronicznie przez PUE/eZUS.
Kiedy ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego?
ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego inwalidzie wojennemu, który przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. W takiej sytuacji świadczenie nie przysługuje, nawet jeśli osoba spełnia pozostałe warunki.
ZOBACZ: Waloryzacja emerytur 2027 może być najniższa od lat. Są pierwsze prognozy
W kwestii przyznawania tego świadczenia istotna jest także relacja między świadczeniami z ZUS a realizowanymi z urzędu gminy. Jak wyjaśnia ZUS na swojej stronie: "Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - nie przysługuje jeśli masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS". Przepisy zabraniają więc łączenia tych dwóch form wsparcia.Czytaj więcej