Dodatek pielęgnacyjny wypłacany do rent i emerytur przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji albo seniorom po ukończeniu 75. roku życia. Jednak okazuje się, że o przyznanie takiego świadczenia i to na większą kwotę może się starać część osób, która z roku na rok staje się coraz mniej liczna.

Kto może starać się o 550 zł dodatku pielęgnacyjnego?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował 13 lutego w oficjalnym komunikacie o wysokości świadczeń po marcowej waloryzacji. Jak wskazał ZUS: "Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 550,02 zł".

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Do tej grupy należą m.in. osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi, służbą wojskową lub powojennym rozminowywaniem kraju. W konsekwencji ich stan zdrowia wyklucza podjęcie pracy i powoduje konieczność korzystania z pomocy innych osób w codziennym życiu. To właśnie w ich przypadku świadczenie jest wyższe o 183,34 zł względem podstawowej kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać wyższy dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidów wojennych nie jest przyznawany automatycznie, jak ma to miejsce w przypadku seniorów powyżej 75. roku życia. W celu otrzymania tego świadczenia do ZUS należy złożyć:

wniosek EDP o dodatek pielęgnacyjny

zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 - dokument wypełnia lekarz prowadzący nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku

orzeczenia, wyniki badań i inne dokumenty potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

zaświadczenie potwierdzające status inwalidy wojennego - czyli uprawnienia wynikające z uszczerbku na zdrowiu doznanego w związku z działaniami wojennymi

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w placówce ZUS, przesłać pocztą, dostarczyć przez pełnomocnika albo przekazać elektronicznie przez PUE/eZUS.

Kiedy ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego?

ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego inwalidzie wojennemu, który przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. W takiej sytuacji świadczenie nie przysługuje, nawet jeśli osoba spełnia pozostałe warunki.

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W kwestii przyznawania tego świadczenia istotna jest także relacja między świadczeniami z ZUS a realizowanymi z urzędu gminy. Jak wyjaśnia ZUS na swojej stronie: "Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - nie przysługuje jeśli masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS". Przepisy zabraniają więc łączenia tych dwóch form wsparcia.

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red. / polsatnews.pl