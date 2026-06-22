Żółta kartka dla włodarzy miast. Sondaż pokazał to czarno na białym
Decyzja mieszkańców Krakowa o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego przyciągnęła uwagę do poziomu zadowolenia Polaków z lokalnych władz samorządowych. Wyniki sondażu IBRiS wskazują, że włodarze miejscowości nie spełniają oczekiwań niemal połowy respondentów.
49,1 proc. Polaków nie jest zadowolona z rządzących ich miejscowościami - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Najbardziej niezadowoleni są wyborcy opozycji oraz mieszkańcy najmniejszych miejscowości.
Sondaż IBRiS. 49,1 proc. Polaków niezadowolonych z władz samorządowych
Po referendum w Krakowie dotyczącym odwołania prezydenta miasta, w którym pomysł ten poparło 97,8 proc. głosujących, IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytał Polaków, czy są zadowoleni z rządzących ich miejscowościami.
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Prawie połowa (49,1 proc.) odpowiedziała negatywnie - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Rz". Na pytanie, czy prezydent, burmistrz lub wójt miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki, pozytywnie odpowiedziało 37,9 proc. respondentów.
Wyborcy opozycji najbardziej niezadowoleni z władz lokalnych
Jak dodaje dziennik, w badaniu wyraźnie widać, że najbardziej niezadowoleni są wyborcy opozycji (65 proc.), mieszkańcy najmniejszych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) oraz dużych miast (powyżej 250 tys.). Ponadto częściej niezadowoleni są mężczyźni niż kobiety.
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Jednocześnie 25,4 proc. z krytyków nie widzi alternatywy dla swoich prezydentów lub burmistrzów, a 13,1 proc. respondentów w ogóle nie miało zdania na temat rządzących ich miejscowością.
Badanie metodą CATI przeprowadzono w dniach 12-13 czerwca 2026 r. na 1068-osobowej grupie respondentów.Czytaj więcej