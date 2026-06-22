"Wołodymyrze, drogi panie prezydencie". Nawrocki z apelem do Zełenskiego

W rozmowie z ukraińską telewizją TSN prezydent Ukrainy komentował decyzję o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego cała sprawa związana jest z wewnętrzną walką polityczną w Polsce i podsycaniem nastrojów niechęci do Ukraińców.

- Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Donalda Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa - stwierdził.

Prezydent Nawrocki odpowiada Zełenskiemu. "Wszyscy patrioci rozumieją"

Kilka godzin później do tych słów odniósł się sam zainteresowany. Karol Nawrocki został poproszony przez dziennikarzy o opinię na temat tłumaczeń ukraińskiego przywódcy.

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- Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski. Jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi - mówił prezydent.

- Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd, w takiej sytuacji nie są razem i się nie jednoczą. Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski, dziękuję - dodał.