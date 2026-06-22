Wołodymyr Zełenski nie spotka się z Karolem Nawrockim. "Wycofali się"

Polska

Ukraina wycofała się z ustalonego spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego i zaproponowała odległą datę. - W związku z tym uznać należy, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem - stwierdził minister Marcin Przydacz. Miały paść dwie propozycje rozmowy głów państw, jednak za każdym razem strona ukraińska się wycofywała.

AP Photo/Czarek Sokolowski
Wołodymyr Zełenski nie spotka się z Karolem Nawrockim. Minister Marcin Przydacz: Wycofali się

Strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego proponując kolejną "odległą datę" - przekazał w poniedziałek prezydencki minister Marcin Przydacz.

 

- Niestety ze strony ukraińskiej nie było żadnej gotowości do zmiany tego podejścia w sprawie nazewnictwa OUN-UPA, a jednocześnie była gra na czas, było cały czas zwlekanie i ciągła zmiana decyzji - powiedział. Ocenił, że strona ukraińska "nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem".

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Przydacz zaznaczył, że prawdą jest, iż efektem jego rozmów z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanowem - który był w Warszawie 6 czerwca - była kwestia rozmowy telefonicznej Zełenskiego z Nawrockim. - Ale z tego pomysłu Zełenski się wycofał, nie chciał rozmawiać telefonicznie - powiedział szef BPM.

 

- Następnie strona ukraińska zaproponowała wizytę, ustaliliśmy konkretną datę i konkretną godzinę takiego spotkania w Warszawie po to, aby porozmawiać o tej sprawie. I z tej daty, i z tej wizyty również strona ukraińska się wycofała proponując odległą, kolejną datę w przyszłości - powiedział Przydacz.

 

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Dodał, że "w związku z tym uznać należy, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem".

 

W miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego - o możliwości takiej mówił po raz pierwszy pod koniec maja, po tym, gdy prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". W sobotę prezydent Zełenski poinformował, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu odznaczenie.

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jkn/wka / polsatnews.pl / PAP
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