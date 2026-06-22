"Woda niezdatna do spożycia". Mieszańcy kilkudziesięciu miejscowości otrzymali alert

Wójt Gminy Kolno w opublikowanym w poniedziałek komunikacie poinformował, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych, woda jest niezdatna do spożycia w 32 miejscowościach. W wodociągu "Kumelsk" stwierdzona została obecność clostridium perfringens.

Podlasie. Gmina Kolno bez wody pitnej. Wydano alert

W związku z tym mieszkańcy miejscowości Kumelsk, Kowalewo, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Danowo, Kiełcze Kopki, Żebry, Górskie, Lachowo, Kiełcze Stare, Rupin, Bialiki, Wykowo, Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Filipki Duże, Filipki Małe, Rydzewo Świątki, Koziki Olszyny, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki Łabno, Obiedzino, Wścieklice, Zaskrodzie, Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn, Wincenta nie mogą korzystać z wody w kranach do przygotowywania posiłków, mycia się, ani jej spożywać.

Zaznaczono, że wody można używać jedynie do prac porządkowych takich jak mycie podłóg czy spłukiwanie toalet.

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Wójt zaznaczył, że opracowywany jest plan dostarczenia mieszkańcom wody pitnej. Zaapelował o śledzenie kolejnych komunikatów.

RCB rozesłało alert w tej sprawie do odbiorców przebywających na terenie powiatu kolneńskiego.