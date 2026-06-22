Wielka Brytania czeka na nowego premiera. Kim jest zdecydowany faworyt?
Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, jest głównym faworytem do objęcia stanowiska premiera Wielkiej Brytanii po tym, jak rezygnację złożył Keir Starmer. Burnham został w poniedziałek zaprzysiężony na posła Izby Gmin, wcześniej zwyciężając w wyborach uzupełniających.
Keir Starmer ogłosił podczas poniedziałkowego wystąpienia przed rezydencją na Downing Street, że rezygnuje z przewodzenia brytyjskiemu rządowi. - Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby przekazanie władzy przebiegło w sposób uporządkowany - powiedział, dodając, że udzieli swojemu następcy pełnego poparcia.
Tego samego dnia Andy Burnham został zaprzysiężony na posła Izby Gmin, gdzie został entuzjastycznie powitany przez polityków Partii Pracy, z których wielu widzi w nim nowego szefa rządu.
Keir Starmer zrezygnował. Andy Burnham faworytem na nowego premiera
Burnham zapewnił sobie mandat zwyciężając w wyborach uzupełniających w Makerfield na północy Anglii, co dało mu formalną możliwość wejścia w rywalizację ze Starmerem. Według mediów to właśnie zapewnienie sobie miejsca w parlamencie przez byłego burmistrza Manchesteru, część laburzystów (członków Partii Pracy - red.) zwiększyła presję na premiera.
W konsekwencji Starmer, którego rząd od miesięcy pogrążony był w kryzysie, sondaże nie napawały optymizmem, a wyniki w wyborach lokalnych w Anglii i w wyborach do parlamentów Szkocji i Walii okazały się niesatysfakcjonujące, postanowił podać się do dymisji. Jak jednak zapowiedział, pozostanie premierem do czasu, gdy ugrupowanie wybierze nowego lidera.
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Według "Politico" Burnham ma szansę w ciągu najbliższych kilku tygodni stanąć na czele brytyjskiego rządu. Po tym jak jego potencjalny największy rywal Wes Streeting, były minister zdrowia odstąpił od wzięcia udziału w wyścigu na stanowisko premiera i udzielił mu poparcia, na horyzoncie nie widać postaci, która mogłaby mu zagrozić.
Były burmistrz Manchesteru może objąć stanowisko już 17 lipca. - Możemy spędzić lato, wyolbrzymiając drobne różnice, albo zakasać rękawy i pomóc mu wprowadzić zmiany, których potrzebuje nasza partia i nasz kraj. To jest wybór, którego dokonuję i mam nadzieję, że wszyscy inni również poprą Andy'ego - powiedział Streeting.
Media: Andy Burnham nie będzie miał taryfy ulgowej
Niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" przypomina, że wraz ze Starmerem do historii przechodzi już szósty premier w ciągu zaledwie dziesięciu lat. Jak zauważyła gazeta, politycy - zarówno z Partii Pracy, jak i od torysów, wraz ze swoimi ekipami - nie zdołali rozwiązać problemów Zjednoczonego Królestwa.
"A te są ogromne: gospodarka stoi w miejscu, system obronny jest niedofinansowany, a system ochrony zdrowia w rozsypce, ludzie zmagają się z wysokimi kosztami życia, skutki brexitu wciąż są odczuwalne, a w sondażach prowadzi prawicowo - populistyczna partia Reform UK" - podkreśliła "FAZ".
Teraz - jak uważa gazeta - nadzieje spoczywają na Andym Burnhamie. "Gdyby jednak zastąpił Starmera, na co się obecnie zanosi, nie miałby taryfy ulgowej, ponieważ przejmuje rządy w środku kadencji. Jak dotąd niewiele wskazuje, by miał znacząco zmienić obrany przez poprzednika kurs" - ocenił dziennik z Frankfurtu.Czytaj więcej