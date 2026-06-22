Ukraińscy autorzy zwrócili uwagę, że po awanturze z odbieraniem i zwracaniem orderów stosunki polsko-ukraińskie są najgorsze od wielu lat. Postawili tezę, że to nie nagrody są problemem, a politycy obu państw "zmierzają ku przepaści". "Ukraińska Prawda" obawia się, że Polska będzie mogła sięgnąć po kolejne środki odwetowe w związku z gloryfikowaniem OUN i UPA w Ukrainie.

"W Warszawie pojawiają się nawet publiczne groźby wstrzymania dostaw wojskowych na Ukrainę. Taki scenariusz pozostaje mało prawdopodobny (przynajmniej na razie), ale stawką jest co najmniej przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej" - czytamy w artykule.

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"Jednak nawet tak wysoka cena nie daje Kijowowi nieograniczonego pola do ustępstw. Istnieją pewne granice, których władze ukraińskie z pewnością nie przekroczą" - dodano. Wskazano też, że decyzja Zełenskiego i innych ukraińskich polityków o zwrotach orderów była jak najbardziej słuszna.

"Politycy próbujący zapobiec eskalacji". Ukraińscy dziennikarze wskazują na Tuska

Autorzy tekstu krytycznie odnoszą się do postawy prezydenta Nawrockiego i części polskiej klasy politycznej. "Polska scena polityczna jest pełna narracji antyukraińskich i ksenofobii. Próby wyjaśnienia motywów Ukrainy politykom często stają się powodem szykan i ataków" - napisali. W dalszej części stanowiska czytamy jednak, że przedstawiciele ukraińskich mediów widzą w premierze Donaldzie Tusku szansę.

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"W Polsce wciąż istnieją politycy, którzy starają się zapobiec dalszemu pogarszaniu się stosunków z Ukrainą. Wśród nich jest premier Donald Tusk. Dlatego niezwykle ważne jest, aby działania Kijowa uwzględniały interesy tych w Polsce, którzy nadal stoją po stronie zdrowego rozsądku" - napisano. To właśnie szef rządu będzie reprezentował Polskę na gdańskim szczycie.

"Ukraińska Prawda": Zełenski powinien udać się do Gdańska

W dalszej części artykułu przedstawiono argumenty za tym, żeby Zełenski - mimo znacznego ochłodzenia relacji między państwami - udał się na Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Dziennikarze wskazali, że celem szczytu jest wypracowanie strategii odbudowy Ukrainie po wojnie. Będą na nim obecni najważniejsi europejscy politycy, a brak Zełenskiego mógłby obniżyć rangę tego spotkania. Po drugie, ich zdaniem ukraiński przywódca powinien zachować dobre stosunki z życzliwą Ukrainie częścią polskich władz.

"Zakłócenie lub niepowodzenie konferencji byłoby porażką Tuska. Stałoby się to również kolejnym argumentem dla sił antyukraińskich w Warszawie, gdyby mówiły o 'niewdzięczności' Kijowa, rzekomo izolującego Polskę od europejskich dyskusji na temat pomocy dla Ukrainy" - podkreślono w artkule.

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"Taka odpowiedź Kijowa byłaby zatem najlepszym możliwym prezentem dla Nawrockiego i jest całkiem prawdopodobne, że właśnie na to liczy" - skwitowali autorzy tekstu.