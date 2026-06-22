W oświadczeniu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wskazano, że do uderzenia na fabrykę w Woroneżu wykorzystane zostały precyzyjne pociski manewrujące wystrzeliwane z powietrza. Poinformowano, że w obiekcie powstawały komponenty elektroniczne służące zarówno w produkcji rakiet jak i systemów obrony przeciwlotniczej.

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Fabryka w Woroneżu ma być "kluczowym elementem rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego". Jak czytamy, "produkuje elektronikę wykorzystywaną w rosyjskich rakietach, w szczególności Iskander OTRK".

Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że w fabryce powstawały m.in. zespoły tranzystorowe i matryce do bloków pocisków manewrujących x-101, matryce półprzewodnikowe do pokładowych cyfrowych maszyn obliczeniowych BTSOM Zarya-61m w składzie pocisków manewrujących 9m727 OTRK Iskander-K, czy diody i zespoły tranzystorowe do kanałów telewizyjnych pojazdów bojowych ZRGK "Pantsir-C1".

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Części wytwarzane w Woroneżu wykorzystywane są przez Rosję do produkcji precyzyjnej broni kierowanej. Jak wskazano w oświadczeniu, agresor wykorzystuje je do "uderzeń na terytorium Ukrainy i zabijania cywilów".

This semiconductor workshop won’t be operational for a long time yet. pic.twitter.com/pzVjU1k5h8 — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) June 22, 2026

Ukraińscy żołnierze mieli pełne ręce roboty. Atak za atakiem

Atak w Woroneżu nie jest jedynym sukcesem ukraińskiej armii, o której poinformował Sztab Generalny. W położonej w obwodzie moskiewskim Dubnej przeprowadzono uderzenie na centrum łączności kosmicznej. Choć skuteczność operacji nie została jeszcze potwierdzona, w rejonie odnotowano duże zadymienie.

Zaatakowano także punkty kontroli UAV (bezzałogowych statków powietrznych) położone w obwodzie donieckim, a także teren szkoleniowy operatorów UAV w rejonie Debalcewa, w obwodzie ługańskim.

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Pojawiły się też doniesienia o ostrzale rosyjskich punktów dowodzenia i obserwacji w obwodzie biełgorodzkim i donieckim. Zaatakowano też most drogowy nieopodal Wasylówki w obwodzie zaporoskim.