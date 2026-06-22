Ukraińcy ogłaszają sukces. Udane uderzenie w kluczową fabrykę

Świat Paweł Sekmistrz / mjo / polsatnews.pl

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły udany atak na fabrykę w Woroneżu produkującą elektronikę wykorzystywaną w rosyjskich rakietach - poinformował Sztab Generalny. Jak wskazano, to "kluczowy element" rosyjskiej produkcji wojskowo-przemysłowej. Oprócz tego odbyło się kilka innych operacji na terytorium Rosji.

Dwa ujęcia płonącej fabryki w Woroneżu, z której unosi się gęsty, czarny dym.
Telegram/Україна Сейчас | УС: новини, політика
Ukraińskie pociski manewrujące uderzyły w fabrykę w Woroneżu

W oświadczeniu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wskazano, że do uderzenia na fabrykę w Woroneżu wykorzystane zostały precyzyjne pociski manewrujące wystrzeliwane z powietrza. Poinformowano, że w obiekcie powstawały komponenty elektroniczne służące zarówno w produkcji rakiet jak i systemów obrony przeciwlotniczej.

Ukraińcy ogłosili sukces. Uderzyli w kluczowy obiekt rosyjskiego przemysłu wojskowego

Fabryka w Woroneżu ma być "kluczowym elementem rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego". Jak czytamy, "produkuje elektronikę wykorzystywaną w rosyjskich rakietach, w szczególności Iskander OTRK".

 

Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że w fabryce powstawały m.in. zespoły tranzystorowe i matryce do bloków pocisków manewrujących x-101, matryce półprzewodnikowe do pokładowych cyfrowych maszyn obliczeniowych BTSOM Zarya-61m w składzie pocisków manewrujących 9m727 OTRK Iskander-K, czy diody i zespoły tranzystorowe do kanałów telewizyjnych pojazdów bojowych ZRGK "Pantsir-C1".

 

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Części wytwarzane w Woroneżu wykorzystywane są przez Rosję do produkcji precyzyjnej broni kierowanej. Jak wskazano w oświadczeniu, agresor wykorzystuje je do "uderzeń na terytorium Ukrainy i zabijania cywilów".

 

 

 

Ukraińscy żołnierze mieli pełne ręce roboty. Atak za atakiem

Atak w Woroneżu nie jest jedynym sukcesem ukraińskiej armii, o której poinformował Sztab Generalny. W położonej w obwodzie moskiewskim Dubnej przeprowadzono uderzenie na centrum łączności kosmicznej. Choć skuteczność operacji nie została jeszcze potwierdzona, w rejonie odnotowano duże zadymienie.

 

Zaatakowano także punkty kontroli UAV (bezzałogowych statków powietrznych) położone w obwodzie donieckim, a także teren szkoleniowy operatorów UAV w rejonie Debalcewa, w obwodzie ługańskim

 

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Pojawiły się też doniesienia o ostrzale rosyjskich punktów dowodzenia i obserwacji w obwodzie biełgorodzkim i donieckim. Zaatakowano też most drogowy nieopodal Wasylówki w obwodzie zaporoskim.

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