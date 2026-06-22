"Ukraina wychodzi zwycięsko". Czaputowicz wskazuje błąd Nawrockiego

Według prof. Jacka Czaputowicza sprawa związana z nadaniem przez Zełenskiego jednostce wojskowej imienia "bohaterów UPA", późniejsze napięcia między Kijowem a Warszawą i odebranie prezydentowi Ukrainy przez Nawrockiego Orderu Orła Białego, w konsekwencji oznacza porażkę Polski.

Spór z Ukrainą. Prof. Jacek Czaputowicz: Spadek znaczenia Polski

- Prezydent Nawrocki podejmuje niewłaściwe działania. Przede wszystkim, to jest główny zarzut - nieskuteczne, bo oczywiście trzeba domagać się szacunku dla naszej pamięci o ofiarach na Wołyniu. Natomiast okazało się, że podjął te działania, odebrał order i jest to wszędzie komentowane i krytykowane. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby Ukraina zmieniła tę nazwę. Innymi słowy, nie wygraliśmy tej wymiany (ciosów - red.) - powiedział.

Odnosząc się do zdecydowanego - jak wskazują sondaże - poparcia Polaków dla decyzji prezydenta, Czaputowicz tłumaczył, że "nie zawsze opina publiczna rozumie uwarunkowania (w polityce międzynarodowej - red.), one są takie, że nasza pozycja bardzo osłabła".

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- Mówię o spadku znaczenia Polski. Będziemy z podejrzliwością traktowani. (...) Nie będziemy zapraszani do tych różnych rozstrzygnięć, które będą się dziać wokół Ukrainy. Nasz status, pozycja międzynarodowa Polski spadła zdecydowanie i po tym akcie jeszcze bardziej spadnie - tłumaczył.

Odebranie Zełenskiemu orderu. "Nieprzyjazny gest"

Były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS uważa, że Polska nie jest postrzegana, jako państwo, które "może zainwestować coś więcej na Ukrainie". - Sami wyłączyliśmy się z tej misji stabilizacyjnej, odmawiając udziału. Ale najważniejsze, nie jesteśmy w grupie państw E3 (Wielka Brytania, Francja, Niemcy - red.), która ma się zajmować przyszłością Ukrainy - mówił.

Ocenił też, że Polska jest postrzegana przez Zachód jako "państwo, które przeszkadza w zawarciu porozumienia". - Myślę, że też ta obraza wobec prezydenta Zełenskiego na pewno nie będzie sprzyjać temu, żeby Ukraina walczyła o miejsce Polski przy stole (negocjacyjnym - red.). Bo to jednak był bardzo nieprzyjazny gest - dodał.

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Jednocześnie Czaputowicz podkreślił, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia "bohaterów UPA" nie powinno się wydarzyć - To jest dla Polski bardzo bolesne. Przecież te zbrodnie ludobójcze na Wołyniu miały miejsce - mówił.

"Ukraina wychodzi zwycięsko"

Dyplomata podkreślił, że instrumenty zastosowane przez państwo polskie w tym przypadku zawiodły. - W relacjach międzynarodowych stosuje się inne działania. Mogła być to bardzo poważna nota dyplomatyczna, mogłoby to być wezwanie ambasadora, a nawet mogłaby to być uchwała Sejmu, ale nie coś z innej kategorii, coś co dotyczy kwestii godnościowych, czyli zabranie orderu - tłumaczył.

- Ukraina wychodzi zwycięsko, bo utrzymała zmianę nazwy. Odesłała ordery, nie tylko prezydent Zełenski, ale wyżsi urzędnicy administracji i zostawiła nas w kropce - podsumował Czaputowicz.

Wskazał też na niepewność w Warszawie co do obecności Zełenskiego podczas konferencji dot. odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. - To państwo polskie jest tutaj zdegradowane, jeśli Zełenski by nie przyjechał - stwierdził.