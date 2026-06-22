Tragiczny wypadek w katowickiej kopalni. Zginął 45-letni górnik

Polska

45-letni górnik zginął w wypadku, do którego doszło w poniedziałkowy wieczór w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. Jak przekazała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład, mężczyznę przygniotła bryła kamienia.

Widok kopalni z szybem i budynkami przemysłowymi.
Facebook/Polska Grupa Górnicza
Tragiczny wypadek w kopalni Murcki-Staszic. Zginął 45-letni górnik

Polska Grupa Górnicza poinformowała w mediach społecznościowych, do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek o godzinie 18:39. Wówczas 45-letni górnik pracujący w przodku chodnika odstawczego przy wierceniu otworów strzałowych został przygnieciony bryłą kamienia.

 

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Mimo udzielonej pomocy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Po niecałej godzinie od tragicznego zdarzenia lekarz stwierdził zgon 45-latka.

Katowice. Wypadek w kopalni Murcki-Staszic. Nie żyje 45-latek

Informację o tragicznym wypadku potwierdziła rzeczniczka PGG Ewa Grudniok. "Łączymy się w bólu z bliskimi i rodziną zmarłego" - dodała.

 

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Poniedziałkowy incydent to trzeci w tym roku wypadek śmiertelny w polskiej kopalni węgla kamiennego. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W 2025 r. w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego.

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Alicja Krause / wka / polsatnews.pl / PAP
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