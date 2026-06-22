Wyjaśnienia wymaga również to, w jaki sposób dzieci znalazły się w samochodzie i dlaczego przebywały w nim same. Gazeta "La Provence" donosi, że chłopcy mieli wejść do auta swojej matki bez informowania jej o swoim zamiarze.

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Jak podała telewizja France 24, powołując się na informacje z prokuratury, pojazd był zaparkowany na parkingu osiedlowym w Carpentras. Na miejscu panowała upalna temperatura.

Tragedia we Francji. Dwaj chłopcy zmarli w rozgrzanym samochodzie

Telewizja BFM przekazała, że ciała zostały znalezione około godziny 13:20. U chłopców miało dojść do zatrzymania akcji serca. Ich matką zajęły się służby ratunkowe. Kobieta nie została jeszcze przesłuchana.

Przyczyny śmierci dwulatka i czterolatka są nadal wyjaśniane, ale najbardziej przekonywującym scenariuszem jest to, że do tragedii doszło właśnie przez przechodzącą przez Francję falę upałów.

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Jeżeli hipoteza mówiąca o tym, że do śmierci dzieci przyczyniły się wysokie temperatury, będzie to kolejny tego typu tragiczny incydent we Francji w ostatnim czasie. W niedzielę w departamencie Żyronda z powodu ekstremalnych upałów zmarły trzy starsze osoby.

Francja. Mieszkańcy zmagają się z upałami. Zamknięte szkoły, odwołane pociągi

Agencja AFP przekazała, że upały we Francji wymusiły zamknięcie 1352 szkół oraz zmianę organizacji zajęć w ponad 4000 placówek. Z uwagi na wysokie temperatury anulowano także część kursów pociągów.

Francuskie władze wydały na poniedziałek czerwone alerty dla około połowy kraju. Najcieplej jest w centrum i na zachodzie kraju. Według Meteo France w Bordeaux temperatura sięgnęła około 40 stopni Celsjusza. W Carpentras wieczorem odnotowano 33 stopnie Celsjusza. Wzrost temperatur wynika z napływu do Europy gorącego powietrza z Sahary.