Tragedia we Francji. Chłopcy zmarli w rozgrzanym samochodzie

Świat

Dwaj chłopcy w wieku dwóch i czterech lat zostali znalezieni nieżywi w samochodzie w Carpentras w południowo-wschodniej Francji. Przyczyny ich śmierci są nadal ustalane, ale wiele wskazuje na to, że do tragedii przyczyniła się fala upałów.

Widok na fragment ciemnego samochodu pod jasnym, słonecznym niebem.
Polsat News
Tragedia we Francji. Dwaj chłopcy zmarli w rozgrzanym samochodzie (zdj. ilustracyjne)

Wyjaśnienia wymaga również to, w jaki sposób dzieci znalazły się w samochodzie i dlaczego przebywały w nim same. Gazeta "La Provence" donosi, że chłopcy mieli wejść do auta swojej matki bez informowania jej o swoim zamiarze.

 

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Jak podała telewizja France 24, powołując się na informacje z prokuratury, pojazd był zaparkowany na parkingu osiedlowym w Carpentras. Na miejscu panowała upalna temperatura.

Tragedia we Francji. Dwaj chłopcy zmarli w rozgrzanym samochodzie

Telewizja BFM przekazała, że ciała zostały znalezione około godziny 13:20. U chłopców miało dojść do zatrzymania akcji serca. Ich matką zajęły się służby ratunkowe. Kobieta nie została jeszcze przesłuchana.

 

Przyczyny śmierci dwulatka i czterolatka są nadal wyjaśniane, ale najbardziej przekonywującym scenariuszem jest to, że do tragedii doszło właśnie przez przechodzącą przez Francję falę upałów.

 

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Jeżeli hipoteza mówiąca o tym, że do śmierci dzieci przyczyniły się wysokie temperatury, będzie to kolejny tego typu tragiczny incydent we Francji w ostatnim czasie. W niedzielę w departamencie Żyronda z powodu ekstremalnych upałów zmarły trzy starsze osoby.

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Agencja AFP przekazała, że upały we Francji wymusiły zamknięcie 1352 szkół oraz zmianę organizacji zajęć w ponad 4000 placówek. Z uwagi na wysokie temperatury anulowano także część kursów pociągów.

 

Francuskie władze wydały na poniedziałek czerwone alerty dla około połowy kraju. Najcieplej jest w centrum i na zachodzie kraju. Według Meteo France w Bordeaux temperatura sięgnęła około 40 stopni Celsjusza. W Carpentras wieczorem odnotowano 33 stopnie Celsjusza. Wzrost temperatur wynika z napływu do Europy gorącego powietrza z Sahary. 

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Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
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