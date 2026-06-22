Premier Węgier Peter Magyar, przemawiając w poniedziałek przed parlamentem, zapowiedział, że jego rząd rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Tamasa Sulyoka poprzez nowelizację konstytucji. Prace nad reformą ustawy zasadniczej ruszą jesienią i zakończą się referendum.

- Rząd uwolni Węgrów od politycznej i gospodarczej mafii, która splądrowała nasz kraj, zagroziła jego obywatelom i uczyniła ich życie nie do zniesienia - zadeklarował Magyar. Węgierski premier zaznaczył, że działania w tej sprawie należy podjąć "z najwyższą determinacją i surowością we wszystkich dziedzinach".

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Magyar dodał, że jego rząd zakończy erę, w której Węgry były "zakładnikiem zorganizowanych grup przestępczych o charakterze politycznym i gospodarczym".

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Przedstawiając proponowane zmiany, jakie ma wprowadzić reforma konstytucji, premier wymienił ograniczenie łącznych kadencji posłów do 12 lat oraz zmianę sposobu wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który po reformie miałby być wybierany przez samych sędziów z ich własnego grona.

Magyar chce też wprowadzić limit wieku dla sędziów TK wynoszący 70 lat. Zmiana zakończyłaby kadencję obecnego prezesa Petera Polta, byłego członka Fideszu. Jednym z kluczowych celów rządu jest także utworzenie Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia, które ma koordynować dochodzenia w sprawach finansowych.

Uwaga zostanie skupiona na weryfikacji podejrzanych transakcji dotyczących nieruchomości, badaniu lukratywnych umów koncesyjnych oraz wstecznym audytowaniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej 32 miliony dolarów.

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Magyar zauważył, że utworzenie Biura wymaga nowelizacji 47 aktów prawnych. Jak dodał, nieprzypadkowo wnioski dotyczące utworzenia Biura i nowelizacji konstytucji złożono razem, ponieważ - w ocenie premiera - "nie ma sensu mówić o odzyskiwaniu mienia, jeśli u władzy pozostają marionetki, które latami nie zapobiegały kradzieżom".

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Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta Sulyoka oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich "marionetkami Viktora Orbana".

Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent ostrzegał, że próby usunięcia go ze stanowiska zagrażają praworządności oraz porządkowi konstytucyjnemu Węgier i ostatecznie odrzucił apele premiera.

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Kadencja Sulyoka trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z obowiązującą konstytucją Węgier prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.