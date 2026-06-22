Jednostka, która jeszcze niedawno nosiła robocze nazwy Icecap i Project Shackleton, po opuszczeniu niemieckiej stoczni Lürssen miała przepłynąć w kierunku Danii. Według relacji mediów O3 pojawił się także w Kopenhadze, gdzie zacumował w reprezentacyjnej części miasta - w pobliżu pałacu Amalienborg, opery i Marmurowego Kościoła.

Superjacht O3 pływa po Bałtyku. Zbudowano go do dalekich wypraw

O3 nie przypomina klasycznego jachtu kojarzonego z wakacyjnym luksusem. To tak zwany explorer yacht, czyli jednostka zaprojektowana z myślą o dalekich rejsach i trudnych warunkach. Ma około 109 metrów długości, stalowy kadłub oraz konstrukcję dostosowaną do żeglugi w chłodniejszych, wymagających akwenach.

Branżowe serwisy wskazują, że na pokładzie może przebywać do 20 gości, a jednostkę obsługuje liczna załoga. Jacht ma też lądowisko dla śmigłowca. Jego charakterystyczna sylwetka, z wysoką nadbudówką i masywnym dziobem, bardziej przypomina statek ekspedycyjny niż pływającą willę.

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Budowa O3 trwała przez lata. Projekt był utrzymywany w tajemnicy, a jednostka w trakcie powstawania zmieniała nazwę i - według doniesień branżowych - również przyszłego właściciela.

Jego wartość szacowana jest na około 350 mln dolarów, choć rzeczywista cena takiej jednostki zwykle pozostaje tajemnicą. Sama eksploatacja superjachtu tej wielkości może pochłaniać dziesiątki milionów dolarów rocznie - od paliwa i załogi, przez ubezpieczenie, po serwis oraz koszty postoju w portach.

Jacht pod lupą duńskich ekspertów. Padają sugestie o szpiegostwie i sabotażu

Media i serwisy śledzące rynek superjachtów wskazują, że O3 należy do Leonarda "Lena" Blavatnika. To urodzony w Odessie miliarder, który ma obywatelstwo brytyjskie i amerykańskie. Jest założycielem grupy inwestycyjnej Access Industries, a jego nazwisko wiązane jest m.in. z Warner Music Group, przemysłem chemicznym, wydobywczym oraz inwestycjami w sektorze surowcowym.

Blavatnik budował swoją pozycję biznesową m.in. na inwestycjach w Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego. Z tego powodu jego nazwisko pojawia się w dyskusjach o rosyjskich wpływach gospodarczych na Zachodzie.

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Miliarder figuruje na ukraińskiej liście sankcyjnej. Sankcje nałożone przez Kijów nie są jednak tożsame z restrykcjami Unii Europejskiej, USA czy Wielkiej Brytanii. Z dostępnych informacji wynika, że Blavatnik nie jest objęty unijnymi sankcjami, co wyjaśnia, dlaczego superjacht mógł bez przeszkód pojawić się w Danii.

- Statki tego kalibru mogą być wykorzystywane zarówno do szpiegostwa, jak i sabotażu. Jeśli właściciel może mieć powiązania z Rosją, należy o tym pamiętać - podkreślił Anders Puck Nielsen, analityk z Duńskiej Akademii Obrony.

W ocenie eksperta, jachty takie jak O3 mogą mieć na pokładzie "ogromną" ilość sprzętu, w tym mniejsze jednostki podwodne, które mogą być wykorzystywane do badania infrastruktury krytycznej. Nielsen ponadto zwrócił uwagę, że jednostki turystyczne, mogą swobodnie pływać po duńskich wodach terytorialnych i "znikać z radaru", jeśli obrona kraju skupia się na okrętach wojennych.