Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź powiedziała, że prowadzone od 2025 roku postępowanie dotyczyło podejrzenia przekroczenia uprawnień przez posła w latach 2018-2021. - Śledztwo zostało umorzone wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego – poinformowała.

Śledztwo ws. Marka Suskiego umorzone. Brak dowodów na naciski na pracowników

W ocenie prokuratora, zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy nie potwierdził okoliczności dotyczących udziału posła w blokowaniu przyznania dofinansowania dla Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (Radpec). Wnioski składane przez radomską spółkę dotyczyły budowy bloku kogeneracyjnego oraz inwestycji związanych z modernizacją źródeł ciepła koniecznych dla spełnienia rygorystycznych wymogów środowiskowych określonych przez UE.

Prokurator wskazał, że w procesie oceny wniosków złożonych przez spółkę pracownicy NFOŚiGW prowadzili postępowanie zgodnie z przyjętym regulaminem. - Przesłuchani w charakterze świadków pracownicy NFOŚiGW zgodnie zeznali, że w procesie oceny wniosków, złożonych przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Radpec nie wywierano na nich jakichkolwiek nacisków – poinformowała Góźdź.

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Śledczy ustalili, że wnioski o dofinansowanie nie uzyskały wsparcia z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych, w tym m.in. brak odpowiednich zabezpieczeń spłaty pożyczki w postaci poręczenia gminy. Decyzja o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocna.

Sprawa Radpecu. Poseł PiS w cieniu podejrzeń

Postępowanie wszczęto po zawiadomieniu posła KO Konrada Frysztaka. Punktem wyjścia były doniesienia medialne oraz zeznania złożone w sądzie przez bliskiego znajomego posłanki PiS Iwony Arent - Tomasza J.

Mężczyzna był oskarżony w innej sprawie, m.in. o oszustwa. Podczas procesu sugerował, że Marek Suski blokował dotacje, by doprowadzić radomską spółkę do upadłości.

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Sam Suski wielokrotnie odrzucał te oskarżenia, nazywał je kłamstwem i podważał wiarygodność zeznań Tomasza J. Poseł od początku utrzymywał, że jego zaangażowanie w sprawę miało charakter wyłącznie doradczy i wynikało z troski o rozwój miasta.