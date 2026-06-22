- Konflikt między Warszawą a Kijowem może mieć na celu odwrócenie uwagi Rosji - zasugerował w wywiadzie dla news.ru politolog Aleksandr Perendżyjew, adiunkt w Katedrze Analizy Politycznej i Procesów Socjopsychologicznych Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Plechanowa.

Nie wykluczył on, że sprzeczności ideologiczne między Polską a Ukrainą są jedynie operacją informacyjną mającą na celu uśpienie czujności Rosji. Sama Polska wspierała reżim kijowski na wszelkie możliwe sposoby.

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- Dziwne, że rzekomo zaczynają dostrzegać światło dzienne. Nie powinniśmy jednak dać się nabrać na tę grę polityczną zwaną "kłótnią między Polską a Ukrainą". Nie wykluczam, że jest to operacja informacyjno-psychologiczna przeciwko Rosji, mająca na celu stworzenie iluzji, że Ukraina i Polska wkrótce się pokłócą - stwierdził.

- A Polska rzekomo przestanie dostarczać Ukrainie broń i amunicję, nie tylko swoją, ale i wszystko, co dostarcza tzw. kolektywny Zachód - dodał Perendżyjew.

- Politolog zasugerował, że pozbawienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego jest w dużej mierze wymierzone w ludność polską. W ten sposób polskie władze reagują na ponowny pochówek szczątków Andrija Melnyka, jednego z liderów Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), w obwodzie kijowskim - wyjaśnił rozmówca.

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- Całe to zamieszanie jest wymierzone raczej w polskie społeczeństwo, jakby rząd podejmował jakieś działania. Rzeczywiście, wielu w Polsce pamięta rzeź wołyńską. I w odpowiedzi muszą pokazać swoją reakcję: "Pozbawiliśmy ich orderów". Ale pojawia się pytanie: co tak naprawdę się zmienia? Nic się nie zmienia. Warszawa, oficjalnie zaopatrująca reżim w Kijowie, nadal jest zainteresowana ich walką, choć pod przykrywką Bandery - podsumował Perendżyjew.

Awantura na linii Polska-Ukraina. Poszło o "bohaterów UPA"

W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Nawrocki swoją decyzję o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego ogłosił w piątek. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

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wka / polsatnews.pl