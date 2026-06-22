W komunikacie wydanym w mediach społecznościowych rosyjska ambasada poinformowała o decyzji polskiego prezydenta. W treści powołano się na argumenty użyte przez Karola Nawrockiego, nawiązując do kontekstu historycznego dotyczącego zbrodni OUN-UPA.

Jednocześnie wskazano, że choć ofiarami ukraińskich nacjonalistów były przede wszystkim osoby narodowości polskiej, w związku z zagarnięciem części ziem polskich przez sowietów po wybuchu II wojny światowej, pomordowani na Wołyniu byli technicznie obywatelami Związku Radzieckiego.

Napięcia na linii Kijów-Warszawa. Rosyjska ambasada zwraca się do Karola Nawrockiego

"Ofiarami ukraińskich nacjonalistów z UPA w czasie rzezi wołyńskiej w latach 1943-1944 byli głównie Polacy (etniczni - red.). Ale od 1 listopada 1939 r. byli oni obywatelami radzieckimi. Po klęsce Polski w wyniku agresji nazistowskich Niemiec we wrześniu 1939 r. Zachodnia Ukraina stała się częścią ZSRR, 'wraz z jego ponownym zjednoczeniem z Ukraińską SRR'" - przekonuje ambasada.

Wpis został udostępniony m.in. przez rzeczniczkę rosyjskiego MSZ Mariję Zacharową.

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Przypomnijmy, że wzrost napięć między Polską a Ukrainą jest szeroko opisywany przez propagandowe rosyjskie i białoruskie media państwowe. Głos w sprawie kryzysu dyplomatycznego pomiędzy krajami komentowany jest przez Kreml, m.in. byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa.

"Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego degenerata z Kijowa Orderu Orła Białego. Jestem pewien, że nie będzie to problemem dla naczelnego banderowca - teraz na jego zielonej bluzie będzie więcej miejsca na hitlerowski Krzyż Żelazny" - pisał w mediach społecznościowych obecny wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji.

Nawrocki odbiera Order Orła Białego Zełenskiemu. Wszystko po decyzji prezydenta Ukrainy

W piątek Karol Nawrocki wydał oświadczenie, w którym poinformował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. - Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca, niezrozumiała i głęboko rozczarowująca. Uderza ona nie tylko w pamięć historyczną, uderza również w zaufanie budowane przez lata i przez ostatnie miesiące. Uderza w fundament pojednania - mówił prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że tragedia Polaków na Wołyniu i zbrodnicze działania Ukraińskiej Armii Powstańczej "nie podlegają negocjacjom". - Faktem jest, że ofiarami byli mieszkańcy wsi i miasteczek, całe rodziny, kobiety, dzieci i osoby starsze. Nie byli żołnierzami na polu bitwy. Byli bezbronnymi cywilami. Zostali zamordowani brutalnie i bestialsko. Faktem jest również, że do dziś ofiary nie doczekały się godnego pochówku - zaznaczył.

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Jak dodał prezydent, Polska wielokrotnie "sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę" nadania jednej z jednostek wojskowych "nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA". Mimo to "stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie".