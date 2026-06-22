Jak wytłumaczył Michaił Miagkow, poprzednia wersja rosyjskich podręczników do historii została przygotowana i opublikowana "zanim jeszcze znany był udział Koreańczyków z Północy" w - jak to określił - "odparciu ukraińskiej agresji nazistowskiej na odcinku kurskim".

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Przedstawiciel Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego zapewnił, że obecnie trwają prace nad "uzupełnieniem tekstu". Redagowanie treści podręcznika będzie przeprowadzane okresowo, ponieważ "historia toczy się dalej" i książki muszą być wzbogacane o informacje o nowych wydarzeniach z Rosji oraz ze świata.

O Koreańczykach i o broni. Zmiany w rosyjskich podręcznikach do historii

W rozmowie z portalem Miagkow zapewnił ponadto, że rosyjskie podręczniki dla klas 10-11 zostaną zaktualizowane o "bardziej szczegółowe i kompleksowe informacje na temat użycia dronów, nowej broni i nowych taktyk" stosowanych w konflikcie zbrojnym z Ukrainą.

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Dodatkowo książki zostaną uzupełnione o informacje na temat wykorzystania rakiet Oriesznik. Jest to broń, która przenosi sześć niezależnie naprowadzanych głowic, spośród których każda może zawierać kilka pocisków. System po raz pierwszy został wystrzelony w stronę Ukrainy 21 listopada 2024 roku, gdy zaatakowano Dniepr. 8 stycznia 2026 roku rakiety poleciały w stronę Lwowa, a 24 maja - w kierunku podkijowskiej Białej Cerkwi.

Walczyli po stronie Rosji. Koreańczycy będą wymienieni w podręcznikach

Jak przypomniał portal RBK, operacja kurska została rozpoczęta przez Siły Zbrojne Ukrainy na początku sierpnia 2024 roku. Wówczas do rosyjskiego obwodu wkroczyło co najmniej 1000 ukraińskich żołnierzy, wspieranych przez pojazdy opancerzone. 26 kwietnia 2025 rok Walerij Gierasimow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, poinformował, że operacja została zakończona.

Gierasimow zauważył wtedy, że w operacji brali udział żołnierze z Korei Północnej, którzy udzielili Rosji "znaczącego wsparcia" w działaniach mających na celu odparcie sił ukraińskich. W 2026 roku oddział północnokoreańskich żołnierzy po raz pierwszy maszerował podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie.

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Również w tym roku w Korei Północnej otworzone zostało Muzeum Pamięci Czynów Bojowych w Zagranicznych Operacjach Wojskowych. Zostało ono poświęcone pamięci żołnierzy, którzy zginęli, walcząc po stronie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Kim Dzong Un pochwalił ich postawę, mówiąc, że "największym zaszczytem jest udział w realizacji rozkazów i umacnianie prestiżu wielkiego kraju".