Rafał Leśkiewicz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, polsatnews.pl i Interii.

Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi przed ekranem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w "Gościu Wydarzeń"

W drugiej części programu rozmowa z wykładowcą SGH, doktorem Przemysławem Biskupem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

Wszystkie wydania "Gościa Wydarzeń" możesz obejrzeć TUTAJ.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / Polsat News
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