Rafał Leśkiewicz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, polsatnews.pl i Interii.
Doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w "Gościu Wydarzeń"
W drugiej części programu rozmowa z wykładowcą SGH, doktorem Przemysławem Biskupem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
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