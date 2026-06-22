Nowe informacje w sprawie powiązań Wiplera z szefem giełdy kryptowalut opublikował w portalu money.pl Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Do spotkania miało dojść 17 lipca w Monako, gdzie mieszkał prezes Zondacrypto Przemysław Kral. W spotkaniu wziął także udział Michał Krzymowski, były dziennikarz, od wielu lat współpracownik posła Konfederacji.

Spotkania Wiplera z Kralem. Poseł zaprzecza powiązaniom

"Wiplera i Krzymowskiego łączy lobbing. Obaj byli wspólnikami w firmie Fiverand. Wipler odszedł z niej formalnie, gdy w 2023 r. został posłem. Dziś pod jednym warszawskim adresem - Nowogrodzka 6A, choć w różnych lokalach - mieszczą się fundacja Dobry Rząd, której prezesem jest Wipler, i firma Fiverand Krzymowski. Oba lokale są wynajmowane przez Wiplera" - wyjaśniono.

W artykule wskazano, że pięć dni po spotkaniu Przemysław Wipler mówił na mównicy sejmowej o "nielegalnym i bezprawnym" zablokowaniu Polakom dostępu do giełd kryptowalut (w tym Zondacrypto) z wykorzystaniem potwierdzania tożsamości za pośrednictwem system mObywatel. - Jest to absurd! - powiedział.

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W następnych miesiącach fundacja Dobry Rząd otrzymała od Krala siedem przelewów - każdy na kwotę 10 tysięcy euro. Pieniądze otrzymała także spółka Krzymowskiego na łączną kwotę 90 tys. euro na podstawie umowy o "usługi public relations i doradztwa medialnego", podpisana między Fiverand Krzymowski a czeską spółką Krala.

Wipler miał też otrzymać od Przemysława Krala uwagi do ustawy o kryptoaktywach za pośrednictwem internetowego komunikatora.

"Nie otrzymywałem od pana Przemysława Krala ani od nikogo innego uwag czy poprawek dotyczących ustawy o kryptoaktywach. Nie byłem zaangażowany w proces legislacyjny dotyczący tych przepisów" - stwierdził Wipler w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Money.pl wskazało także na dokument otrzymany we wrześniu 2025 roku, który przekazał Krzymowski. Wymieniona w nim była lista problemów dotyczących ustawy o rynku kryptowalut. "To w dużej części ta sama lista, którą Kral złożył w Związku Banków Polskich półtora roku wcześniej" - napisano. Wcześniej portal ujawnił, że w 2024 roku ZBP podjął uchwałę o przyjęciu Zondacrypto do swojego Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków. Jadczak napisał, że choć Związek twierdzi, że uchwała nie weszła w życie, jego prezes Tadeusz Białek pokazał uchwałę "z której wynika co innego".

Ustawa o rynku kryptowalut. Uwagi od Krala w tabeli ZBP

Później prawnik ZBP wysłał Kralowi rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach, przekazany do zaopiniowania. Prezes Zondacrypto w odpowiedzi wskazał 47 uwag. Związek przekazał następnie ministerstwu "tabelę z wszystkimi 47 uwagami Krala i ośmioma własnymi, ale w dokumencie nie informowano, że część poprawek ma źródło w Zondzie". Połowę delegacji ZBP podczas konferencji w zarządzie stanowili prawnicy z Zondacrypto. Krzymowski utrzymuje, że jego firma świadczyła usługi dotyczące "wyłącznie wsparcia medialnego", Związek Banków Polskich nie odpowiedział na pytania.

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Ministerstwo finansów przekazało, że żadna z poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów, która miała być zgłaszana przez Związek Banków Polskich, a która według mediów miała być konsultowana z Zondacrypto, nie znalazła się w ostatecznej wersji projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, przyjętym przez rząd.

Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy te wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku i upoważniały ją m.in. do nakładania sankcji na działające na nim podmioty. Zdaniem Nawrockiego, są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które reguluje rynek kryptoaktywów. 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zgłoszeń osób pokrzywdzonych, które mają trudności z wypłatą środków zdeponowanych w ramach kryptowalut na Zondacrypto