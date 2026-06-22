Do pożaru doszło ok. godz. 7. Informacje w sprawie zdarzenia przekazał oficjalny profil miasta, potwierdzając że w obiekcie składowane były materiały chemiczne.



"Ze względów bezpieczeństwa przeprowadzono ewakuację pacjentów Szpitala przy ul. Barskiej. Obecnie sytuacja jest opanowana przez Państwową Straż Pożarną. Trwa akcja dogaszania pożaru oraz zabezpieczania terenu. Według aktualnych informacji nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka" - poinformowano.

Pożar hali we Włocławku. Ewakuacja szpitala, brak rannych

Zaapelowano o niezbliżanie się do miejsca prowadzonych działań ratowniczych oraz o stosowanie się do poleceń służb.

- Na miejsce zostały wysłane wszystkie jednostki gaśnicze straży pożarnej z Włocławka, zadysponowaliśmy też OSP z okolicznych miejscowości i straż z okolicznych powiatów - mówił na antenie Polsat News brygadier Mariusz Bladoszewski z KM PSP we Włocławku. Potwierdził też, że w magazynie składowane były żywica i inne rozpuszczalniki.

- Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. W sąsiedztwie bezpośrednim jest szpital niepubliczny, w którym byli pacjenci, co stwarzało zagrożenie (...) Szpital został przez strażaków ewakuowany, ewakuowaliśmy 30 pacjentów i 32 osoby z personelu. Nikomu nic się nie stało - przekazał. Wszyscy zostali przetransportowani w bezpieczne miejsce.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku przekazało, że z powodu pożaru do odwołania zamknięte zostaje skrzyżowanie Polna-Barska. Pojazdy będą kierowane objazdami, wiele okolicznych przystanków zostało wyłączonych z użytkowania.

Z powodu zagrożenia, odbiorcy we Włocławku i powiecie włocławskim otrzymali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej we Włocławku ul. Barska. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - napisano w ostrzeżeniu.



Bryg. Bladoszewski przekazał, że obecnie trwa dogaszanie pożaru.

- Próbujemy teraz dogasić te elementy, które ewentualnie mogą się jeszcze palić. Ze względu na to, że to konstrukcja metalowa, powyginana, stwarza też zagrożenie duże dla strażaków, którzy w pobliżu pracują i nie mogą wejść do środka, dlatego z zewnątrz musimy pomału tą halę rozbierać i dogaszać. Mamy zadysponowane siły i środki do tego, aby te działania dalsze prowadzić - mówił na antenie PN.

Strażacy mają pracować na miejscu przez kilka następnych godzin.