Powódź błyskawiczna w Białym Dunajcu. Ulice zmieniły się w rwące rzeki

Polska

Zalane wodą ulice, podmyte gospodarstwa domowe i zawalone gałęziami drogi - to efekt powodzi błyskawicznej, która przetoczyła się przez Biały Dunajec. Nawałnice z rzęsistym deszczem, a nawet gradem, przetoczyły się w poniedziałek przez część Małopolski.

Strażacy w akcji po powodzi błyskawicznej, wypompowują wodę i usuwają szkody.
PAP/Grzegorz Momot
Strażacy walczą ze skutkami powodzi błyskawicznej w Małopolsce

W poniedziałek pogoda nie rozpieszczała mieszkańców Małopolski. Najgorsza sytuacja miała miejsce w powiecie tatrzańskim, gdzie deszcze zamieniły się w rzęsiste nawałnice z gradem.

 

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Duża ilość deszczu, która spadła w krótkim czasie, wywołała w Białym Dunajcu powódź błyskawiczną. Spływająca z górskich zboczy woda szybko wyczerpała możliwości lokalnej gleby i studzienek. Ulice zamieniły się w rwące potoki, woda podmyła wiele domów, a drogi były nieprzejezdne z powodu naniesionych przez opad gałęzi i kamieni.

 

 

Powódź błyskawiczna w Białym Dunajcu. Trwa akcja służb

Na miejscu cały czas trwa akcja straży pożarnej. Funkcjonariusze wypompowują wodę i usuwają szkody. Na miejsce kierowane są kolejne zastępy strażaków. "sytuacja jest dynamiczna w wielu miejscowościach a niestety to nie koniec burzowej aury na dzisiaj" - przekazał Patrol 998-Małopolska na Facebooka.

 

Prognozy dla regionu nie są optymistyczne. Aktualne alertami IMGW przed burzami objęte są województwa: podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, a lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h.

 

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Dla części województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert III stopnia. Jak podano, na tych obszarach w czasie trwania burz opady deszczu sięgną do 60 mm, lokalnie do 90 mm. Miejscami prognozowany jest grad. Ostrzeżenia obowiązują aż do porannych godzin we wtorek.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
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