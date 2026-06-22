Ukraiński Sztab Generalny przekazał w poniedziałek, że ataki prowadzono w nocy z 21 na 22 czerwca. Jednym z celów miał być ośrodek "Dubna" w obwodzie moskiewskim. "Na obiekcie obserwuje się rozległe zadymienie. Straty są ustalane" - podało ukraińskie dowództwo.

Informacje o ataku potwierdziło rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe "Kosmiczeskaja swiaz", cytowane przez agencję TASS. W komunikacie przekazano, że centrum w Dubnej znalazło się pod "masowym atakiem bezzałogowców".

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Rosyjski operator zapewnił jednocześnie, że w ataku nikt z personelu nie ucierpiał. Według tej wersji wydarzeń funkcjonowanie telewizji oraz łączności nie zostało zakłócone.

Centrum łączności kosmicznej "Dubna" ma obsługiwać kanały komunikacji satelitarnej, a także transmisje telewizyjne i radiowe. Skali ewentualnych uszkodzeń niezależnie nie potwierdzono.

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Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że uderzenia objęły również poligon szkolenia operatorów bezzałogowców w rejonie Debalcewa. Ukraińska armia podała też, że zaatakowano punkty kierowania dronami w rejonach Myrnohradu i Perestrojki w obwodzie donieckim.

Według komunikatu trafione zostały także rosyjskie stanowiska dowódczo-obserwacyjne w pobliżu Ilek-Pieńkowki w obwodzie biełgorodzkim oraz w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.

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Ukraińskie dowództwo poinformowało ponadto o potwierdzeniu wcześniejszego uderzenia w infrastrukturę portu "Kawkaz" w Kraju Krasnodarskim. Chodzi o obiekt położony w pobliżu przeprawy przez cieśninę Kerczeńską. Według Kijowa uszkodzone zostały również dwa promy samochodowe, wykorzystywane do zabezpieczania rosyjskich wojsk na południu Ukrainy.

W komunikacie wskazano także na uderzenie w most samochodowy w rejonie Wasylówki w okupowanej części obwodu zaporoskiego. Ukraiński Sztab Generalny podał, że przeprawa była używana przez rosyjskie wojska do przerzutu sił oraz zabezpieczenia logistycznego.