Potężne uderzenie Ukraińców tuż pod Moskwą. Celem centrum łączności kosmicznej
Siły Obrony Ukrainy poinformowały o uderzeniu w centrum łączności kosmicznej "Dubna" w obwodzie moskiewskim. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego na terenie obiektu pojawiło się rozległe zadymienie. Rosyjska strona przyznała, że placówka została zaatakowana przez drony, ale zapewniła, że jej kluczowe systemy nadal działają.
Ukraiński Sztab Generalny przekazał w poniedziałek, że ataki prowadzono w nocy z 21 na 22 czerwca. Jednym z celów miał być ośrodek "Dubna" w obwodzie moskiewskim. "Na obiekcie obserwuje się rozległe zadymienie. Straty są ustalane" - podało ukraińskie dowództwo.
Informacje o ataku potwierdziło rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe "Kosmiczeskaja swiaz", cytowane przez agencję TASS. W komunikacie przekazano, że centrum w Dubnej znalazło się pod "masowym atakiem bezzałogowców".
Ukraina zaatakowała w nocy. Poligon dronów i dowództwo na liście celów
Rosyjski operator zapewnił jednocześnie, że w ataku nikt z personelu nie ucierpiał. Według tej wersji wydarzeń funkcjonowanie telewizji oraz łączności nie zostało zakłócone.
Centrum łączności kosmicznej "Dubna" ma obsługiwać kanały komunikacji satelitarnej, a także transmisje telewizyjne i radiowe. Skali ewentualnych uszkodzeń niezależnie nie potwierdzono.
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Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że uderzenia objęły również poligon szkolenia operatorów bezzałogowców w rejonie Debalcewa. Ukraińska armia podała też, że zaatakowano punkty kierowania dronami w rejonach Myrnohradu i Perestrojki w obwodzie donieckim.
Według komunikatu trafione zostały także rosyjskie stanowiska dowódczo-obserwacyjne w pobliżu Ilek-Pieńkowki w obwodzie biełgorodzkim oraz w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.
Ukraina zaatakował w Rosji. Celem port w pobliżu przeprawy
Ukraińskie dowództwo poinformowało ponadto o potwierdzeniu wcześniejszego uderzenia w infrastrukturę portu "Kawkaz" w Kraju Krasnodarskim. Chodzi o obiekt położony w pobliżu przeprawy przez cieśninę Kerczeńską. Według Kijowa uszkodzone zostały również dwa promy samochodowe, wykorzystywane do zabezpieczania rosyjskich wojsk na południu Ukrainy.
W komunikacie wskazano także na uderzenie w most samochodowy w rejonie Wasylówki w okupowanej części obwodu zaporoskiego. Ukraiński Sztab Generalny podał, że przeprawa była używana przez rosyjskie wojska do przerzutu sił oraz zabezpieczenia logistycznego.Czytaj więcej