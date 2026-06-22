Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Premier ogłosił decyzję

Świat

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Swoją decyzję ogłosił podczas wystąpienia przed rezydencją na Downing Street. - Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby przekazanie władzy przebiegło w sposób uporządkowany - powiedział, dodając, że udzieli swojemu następcy pełnego poparcia.

Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Premier ogłosił decyzję

Informację o tym, że Keir Starmer przygotowuje się do ogłoszenia dymisji, podał w niedzielę dziennik "The Observer", jednak wątpliwości dotyczące jego przyszłości na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii narastały od kilku tygodni.

 

- (Starmer - red.) zderzył się boleśnie z rzeczywistością: nie ma po prostu poparcia - przekazał tygodnikowi anonimowy, wysoko postawiony polityk laburzystów.

 

Wkrótce więcej informacji...

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Marcin Jan Orłowski / mjo / polsatnews.pl
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KEIR STARMERŚWIATWIELKA BRYTANIA

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