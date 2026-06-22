Jak relacjonuje serwis Vatican News, papież odwiedził siedzibę Światowego Programu Żywnościowego - instytucji ONZ, której głównym celem jest walka z głodem i niedożywieniem na świecie. Leon XIV podziękował organizacji za ratowanie życia w sytuacjach kryzysowych oraz pomoc żywnościową podczas konfliktów i klęsk żywiołowych.

Podkreślił, że ta misja jest bliska zadaniu Kościoła, który broni godności człowieka i promuje braterstwo. Jak stwierdził, współczesne kryzysy nie są już odosobnionymi wydarzeniami, lecz trwałą rzeczywistością, naznaczoną konfliktami, głodem, niestabilnością gospodarczą i skutkami zmian klimatu. Wskazał, iż dlatego trzeba pytać nie tylko o to, jak pomagać, ale także dlaczego obecny system wciąż rodzi problemy, które później próbuje rozwiązywać.

"Górę bierze nieufność". Leon XIV wzywa światowych liderów

Leon XIV zwrócił uwagę na osłabienie współpracy międzynarodowej i instytucji, które mają służyć wspólnej odpowiedzialności za świat. Przywołując swą encyklikę "Magnifica humanitas", stwierdził, że "instytucje powołane do strzeżenia idei wspólnego losu narodów i światowego dobra wspólnego wydają się osłabione". Jak zaznaczył, brak wspólnego horyzontu etycznego prowadzi ku "nieuporządkowanej i pełnej konfliktów wielobiegunowości, w której górę bierze nieufność wobec drugiego".

W swoim przemówieniu papież zaznaczył też, że państwa coraz częściej przeznaczają zasoby na bezpieczeństwo narodowe, wzrost gospodarczy i stabilność wewnętrzną, tracąc z pola widzenia związek tych celów ze współpracą międzynarodową. Ostrzegł też przed sytuacją, w której pomoc humanitarna grzęźnie w procedurach, a dostęp do podstawowych dóbr, w tym żywności, zależy od kalkulacji ekonomicznych lub strategicznych.

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Leon XIV podkreślił, że w centrum działań międzynarodowych musi stać człowiek. W tym kontekście przypomniał słowa Franciszka, który krytykował blokowanie działań pomocowych i projektów rozwojowych przez "zawiłe i niezrozumiałe decyzje polityczne, wypaczone wizje ideologiczne i nieprzeniknione bariery celne", podczas gdy podobne bariery nie dotyczą uzbrojenia.

- Bezpieczeństwo żywnościowe jest istotnym elementem bezpieczeństwa globalnego i integralnego - zaznaczył papież i dodał,

że dostęp do żywności nie jest jedynie kwestią pomocy humanitarnej.

Papież wskazał na "podstawowe prawo człowieka"

Leon XIV zaapelował o odnowienie współpracy międzynarodowej, dialog i inwestowanie w globalne dobra publiczne, wzywając rządy i narody świata do zwiększenia środków przeznaczonych na walkę z głodem i jego przyczynami oraz do usuwania przeszkód, które uniemożliwiają dotarcie pomocy do potrzebujących. Zaznaczył, że konieczne jest ograniczenie niepotrzebnej biurokracji, aby przejrzystość i odpowiedzialność służyły ludziom, a nie opóźniały pomoc.

Podkreślił również, że tam, gdzie władze nie sprawują skutecznej kontroli nad terytorium albo dostęp humanitarny jest ograniczony, niezbędni są zaufani partnerzy lokalni. Wskazał, że Kościół katolicki – przez parafie, diecezje, Caritas i inne inicjatywy wiary – często dociera do osób, do których nie mogą dotrzeć instytucje międzynarodowe.

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Leon XIV przypomniał, że podstawowe potrzeby człowieka nie mogą być traktowane jako narzędzie interesów ekonomicznych czy politycznych. - Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. (...) Dostęp do odpowiedniej żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby - mówił.

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jp/wka / polsatnews.pl