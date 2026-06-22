Nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zdecydował

Polska

"Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą. Oficjalnie" - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski za pośrednictwem mediów społecznościowych. Poprzednia rada odeszła z obiektu w atmosferze skandalu.

Mężczyzna w ciemnym garniturze stoi za mównicą z mikrofonem, przemawia na tle niebieskiej ścianki z logotypami.
PAP/Piotr Nowak
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił nową radę nadzorczą Szpitala Południowego

Prezydent stolicy ogłosił na platformie X nazwiska, które pojawią się w nowej radzie.

"Doświadczenie i kompetencja". Trzaskowski powołał nową radę szpitala

"Ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach: od prawa, przez funkcjonowanie spółek, po wiedzę medyczną" - zapewnił polityk.

 

Rafał Trzaskowski o powołaniu nowej rady nadzorczej Szpitala Południowego informował w piątek.

 

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Zapewniał wówczas, że w jej skład wejdą "urzędnicy miejscy i specjaliści z zakresu ochrony zdrowia". Ponadto zapowiedział, że do końca miesiąca nastąpią zmiany w radach pozostałych miejskich spółek medycznych.

Skandal w Szpitalu Południowym. Radny KO zarabiał na fikcyjnych dyżurach

Przypomnijmy, że centrum afery, dotyczącej Warszawskiego Szpitala Południowego, znalazł się były już działacz KO Dawid Kacprzyk. Jak ustalił serwis Zero.pl Kacprzyk w 2025 roku uzyskać około 1,6 mln zł dochodu podczas specjalizacji z anestezjologii, łącząc obowiązki koordynatora SOR-u i mandat radnego na warszawskim Ursusie.

 

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Według ustaleń dziennikarzy w Szpitalu Południowym w Warszawie funkcjonował specjalny "salonik dla VIP-ów", w którym przyjmowani byli politycy Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii otrzymywać mieli pomoc medyczną poza kolejką, nawet kilka minut po przybyciu na miejsce.

 

W reakcji na nieprawidłowości została odwołana rada nadzorcza w szpitalu, a w poniedziałek Trzaskowski powołał nową. Czynności sprawdzające w sprawie szpitala na Ursynowie z urzędu podjęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
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