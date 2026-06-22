"Kilka godzin po rozmowie z Jordanem Bardellą prezydent Polski odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe odznaczenie państwowe" - zauważył w piątek były premier Francji Gabriel Attal w mediach społecznościowych. "Logiczne, dla partii, RN, która w 2022 roku broniła sojuszu wojskowego z Rosją" - skomentował.

37-letni Attal kieruje centrową partią Emmanuela Macrona - Odrodzenie (Renaissance). Zapowiedział, że będzie w nadchodzących wyborach będzie ubiegał się o urząd prezydenta Francji. Pod koniec maja przekonywał swoich zwolenników, że będzie kandydatem "nadziei", "przyszłości" i "optymizmu".

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Konflikt Attala i Bardelli dotyczy piątkowej decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.

Konflikt we Francji po decyzji Karola Nawrockiego. "Zatem popierasz tę decyzję?"

"Czy zatem popieracie decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy UPA, na cześć ugrupowania, które kolaborowało z nazistami i dokonało masakry 100 000 polskich cywilów?" - zapytał Bardella w odpowiedzi na post Attala. Jego zdaniem takie stanowisko doprowadziłoby do pogorszenia stosunków Polski z Francją, a także francusko-izraelskich.

"Jest to bardzo niepokojące ze strony osoby, która w przyszłości zamierza stanąć na czele Francji i działać na rzecz pokoju w Europie" - dodał polityk ugrupowania Marine Le Pen.

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Jordan Bardella najpewniej będzie kandydatem na prezydenta Francji w wyborach w 2027 r. jako kandydat Zjednoczenia Narodowego. W czwartek odwiedził Polskę i spotkał się w Sejmie m.in. z prezydentem Nawrockim, czy wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem, a także wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

W wywiadzie z Interią Bardella określił Polskę jako "nową siłę przewodnią Europy" i zapowiedział, że jeśli zwycięży w przyszłorocznych wyborach, to partnerstwo polsko-francuskie będzie zacieśniane także ze względu na spadające zaangażowanie USA w europejskie bezpieczeństwo.

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jkn / mjo / polsatnews.pl