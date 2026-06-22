Zdaniem Klimkina, który swoją opinię wyraził w rozmowie z ukraińskim serwisem informacyjnym LIGA.net, politykę Polski wobec Ukrainy można porównywać do tej stosowanej wobec Kijowa przez Moskwę. Polityk twierdzi, że podejście polskich władz wobec ukraińskich coraz bardziej przypomina postawę prezentowaną przez Kreml.

Pawło Klimkin o decyzji Nawrockiego. "Bardziej zaszkodziło samej Polsce"

Dyplomata oparł tę ocenę na podstawie decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego w reakcji na ruch Zełenskiego, który postanowił nazwać jedną z jednostek wojskowych imieniem "Bohaterów UPA", co odbiło się szerokim echem zarówno w polityce, jak i polskim społeczeństwie. Były szef ukraińskiego resortu dyplomacji twierdzi, że odebranie Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia "bardziej zaszkodziło samej Polsce".

Jak mówił Klimkin, obecna linia Nawrockiego wobec Kijowa zostanie utrzymana, a kolejnym krokiem polskich władz może być próba zablokowania akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. W jego opinii pretekstem do podjęcia takiego działania byłyby "spory historyczne", co spotkałoby się z pozytywną reakcją Kremla.

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- Myślę, że na pewno spróbuje on (Nawrocki - red.) uczynić tę kwestię warunkiem wstępnym naszych postępów w procesie przystąpienia do UE... I bardzo wiele osób skorzysta z tej sytuacji - powiedział Klimkin.

Elementem wspomnianych przez polityka "sporów historycznych" jest, jego zdaniem, kształtująca się w Polsce "mitologia" dotycząca polsko-ukraińskiej historii. Klimkin uważa, że zaobserwowane przez niego zjawisko można porównać do "tworzenia mitów przez Kreml", czego następstwem była rosyjska inwazja na Ukrainę.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego. "To jest to samo, co robił Orban"

Order Orła Białego został przyznany Zełenskiemu w kwietniu 2023 r. Ówczesny prezydent Andrzej Duda postanowił o tym "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

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Decyzja o odebraniu prezydentowi Ukrainy tego odznaczenia została ogłoszona w piątek, a następnego dnia Zełenski poinformował o odesłaniu orderu. W jego opinii działania Nawrockiego są wyrazem walki politycznej prowadzonej z obozem rządowym, a elementem tej walki jest podsycanie negatywnych nastrojów wobec obywateli Ukrainy.

- To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy (...) Na nienawiści nie można osiągać politycznych korzyści, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi to do pogorszenia relacji między narodami - stwierdził w niedzielę Zełenski w rozmowie ze stacją telewizyjną TSN.